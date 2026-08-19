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    Primorska in Notranjska

    Kulinarična specialiteta letos s tremi znanimi ambasadorji

    Praznik idrijskih žlikrofov bo v mestnem parku Mejca potekal od 10. ure do polnoči.
    Praznik idrijskih žlikrofov je tudi v slovenskem prostoru izrazito inovativen festival. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Praznik idrijskih žlikrofov je tudi v slovenskem prostoru izrazito inovativen festival. FOTO: Dejan Javornik
    Anja Intihar
    19. 8. 2026 | 08:26
    19. 8. 2026 | 09:30
    5:40
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    »Žlikraf je kot živlejne: iz čest navadnih rči moraš nikaj nardit. Rečma: lahka jš krempjer pa pašta, pe je čest v rjedu, ni pa neč več. Lahka pa si vzameš cajt 'n iz muoke, wade, krampjere pa glih mal špeha, čebula 'n majarona niki nardiš – kot iz sojga živlejne,« je v kratki zgodbi Žlikrafi mpa živlejne zapisala Mirjam Furlan Lapanja. Težko bi v nekaj povedih bolje povzela, kar do svoje lokalne jedi čutijo prebivalci Idrije in okolice.

    V Mejci v teh dneh organizatorji Praznika idrijskih žlikrofov že postavljajo mize in stole ter stojnice, na katerih bodo v soboto ponudniki kulinarične specialitete vabili ljubitelje dobre jedače (in pijače). Od zgodnjega dopoldneva pa do pozne noči se bo nad parkom vil vonj po žlikrofih in različnih omakah, ki napajajo tako oči kot želodce. 

    Čeprav ni jasno, komu, kdaj in kje natančno se je porodila ideja o preprosti jedi, ki bi na mize revnih knapovskih družin prinesla nekaj veselja, zagotovo pa si ta »izumiteljica« ni predstavljala, kako bo s kroglico polnjen zvitek iz testa nekoč postal kulinarična posebnost. V preteklosti je bil na dan, ko so bili za kosilo žlikrofi, pravi praznik, danes jih je moč dobiti v številnih trgovinah in so zato za domačine nekaj vsakdanjega. 

    Že tradicionalno se bodo v pripravi divjačinske bakalce pomerile lokalne lovske družine. FOTO: Dejan Javornik
    Že tradicionalno se bodo v pripravi divjačinske bakalce pomerile lokalne lovske družine. FOTO: Dejan Javornik

    Park Mejca je priljubljena rekreacijska in družabna točka in kot taka nadvse primerna za »gostitelja« že 16. Praznika idrijskih žlikrofov. Žlikrofi so ročno izdelani, kot tak je torej vsak unikaten. Ponudniki bodo tudi letos omake obogatili s slovenskimi zaščitenimi sestavinami.

    Festival, posvečen idrijski specialiteti, je že pred leti prerastel lokalne okvirje in postal eden od najbolj prepoznavnih in priljubljenih kulinaričnih dogodkov. Letos bo ponudil 35 različnih načinov priprave idrijskih žlikrofov, od tradicionalnih do sodobnih, pester bo tudi spremljevalni program. 

    Dogodek vsako leto obišče okrog šest tisoč obiskovalcev, ki jih privabi omamen vonj najbolj prepoznavne idrijske specialitete. Lani so ponudniki pripravili in v ličnih biorazgradljivih krožničkih razdelili več kot 1,5 tone idrijskih žlikrofov. Proizvedeni po tradicionalni recepturi in na tradicionalen način, so zaščiteni kot zajamčena tradicionalna posebnost. 

    Organizatorji praznika – Zavod ID20 – vsako leto v Idrijo povabijo tudi ponudnike iz drugih dežel. Letos bo nad mestom zadišalo po kobariških štrukljih, skutnih krapih, momosih ... Spajanje kulinarične ponudbe z butičnimi pijačami je že nekaj časa stalnica Praznika idrijskih žlikrofov, kot tudi Jagerchef tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža, pa otroške delavnice, glasbeni program in kuharske delavnice z nekdanjima tekmovalcema MasterChef Slovenija.

    Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v delavnici izdelave idrijskih žlikrofov. FOTO: Dejan Javornik
    Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v delavnici izdelave idrijskih žlikrofov. FOTO: Dejan Javornik

    Žlikrofi so od leta 2010 kot zaščiten proizvod vpisani v register pri evropski komisiji, leta 2002 pa so kot poseben kmetijsko-živilski proizvod na ravni Slovenije dobili status zajamčene tradicionalne posebnosti. Postopek priprave, sestavine in oblika so zaščiteni, a kot je rad dejal eden od ambasadorjev idrijske jedi, pokojni domačin Boštjan Novak, je tisto, kar »naredi« žlikrofe, omaka, s katero so preliti. 

    Med novostmi je Matevž Straus, direktor Zavoda ID20, izpostavil rokodelski kotiček in tri znane obraze, ki so postali ambasadorji idrijskih žlikrofov: idrijski glasbenik in kovač pop uspešnic Dare Kaurič, odlična mlada karateistka Lia Krvina in igralec Matjaž Javšnik.

    Dobrodošla novost je tudi večerna ponudba žlikrofov, za vse tiste, ki se bodo na dogodek odpravili v poznejših urah. V času letošnjega praznika bo v mestu vozil tudi brezplačen Hop on. Hop Off Bus, ki bo radovedneže popeljal do največjih idrijskih znamenitosti. Unescova dediščina se v Idriji skriva na vsakem koraku.

    Idrijski župan Tomaž Vencelj je ob letošnjem Prazniku idrijskih žlikrofov povedal, da je prireditev iz »prvotnega urbanega piknika prerasla v največjo enodnevno prireditev v občini«. Po njegovih besedah je dogodek pomemben za promocijo Idrije in njene dediščine, zato lahko organizatorji tudi v prihodnosti računajo na podporo občine.

    Žlikrofi so neizbrisen del identitete mesta Idrija. FOTO: Dejan Javornik
    Žlikrofi so neizbrisen del identitete mesta Idrija. FOTO: Dejan Javornik

    Od prve izvedbe festivala skušajo delovati trajnostno

    Ena od plati, ki jih pri kulinaričnem festivalu velja izpostaviti, je njegova ekološka nota. Organizatorji se namreč že nekaj let res trudijo, da bi čim bolj oklestili količino odpadkov in k temu spodbujajo tudi obiskovalce. Po prizorišču so gosto posejani zabojniki za recikliranje, stalnica so postali kozarci, ki jih lahko obiskovalci do konca prireditve vrnejo. 

    Prazniku idrijskih žlikrofov tudi stroka priznava veljavo, saj je prejemnik nagrade jakob 2024, mednarodne nagrade za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu, ter naziva ambasador inovativnih turističnih prireditev.

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