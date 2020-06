FOTO:»Narava je zame glavni vir veselja«

Idrijčani smo navajeni, da na dopoldanskem sprehodu tako rekoč vsak dan srečamo Ivana Bevka. Čil in veder je, predan naravi in delu na posestvu Pri Polancu, ki ga z neizmerno naklonjenostjo obdeluje že več kot pol stoletja. Se pravi več kot polovico svojega življenja. Prejšnji mesec je gospod namreč praznoval – sto let. Poln zanimivih zgodb je, iskriv sogovornik, ki ne jadikuje za starimi časi, a večkrat poudari, da so nekoč živeli skromno in povezani z zemljo, delom, naravo. Zato ga nisem niti spraševala po receptu za dolgo življenje – v teh vrsticah ga je jasno nakazal sam.Rodil se je kot najmlajši od sedmih otrok in ...