FOTO:»Nekateri moji sodelavci v ZDA še po tridesetem letu odplačujejo dolgove«

V srednji šoli si je v knjižnici izposodila knjigo Genom in spoznala, da je molekularna biologija eno izmed najbolj zanimivih področij naravoslovja. Zanimivo se ji je zdelo predvsem to, da smo ljudje z lastnim umom ugotovili, kako smo sestavljeni, in da nam bo to razumevanje pomagalo razviti nova zdravila za neozdravljive bolezni. A od tega spoznanja do Rockefellerjeve univerze in inštituta Broad je bilo prehojenih kar nekaj korakov.Saša Jereb je doktorica molekularne biologije. S tujino se je povezala že v drugem letniku študija, ko je delala v laboratoriju profesorja Romana Jerale. Kasneje jo je ena od poletnih praks »odnesla« na ...