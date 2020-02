Ob eni najbolj priljubljenih sprehajalnih poti našli utopljenega volka

Idrija - V idrijskih Rakah so danes zjutraj našli utopljenega volka. Iz vode so ga izvlekli predstavniki Lovske družine Idrija. Lovski čuvaj Milan Lapajne nam je informacijo o utopljeni živali potrdil, ni pa želel dodati nič drugega. Tako (še) ni znano, ali je se v okolici najbolj priljubljene sprehajalne poti v idrijski občini gibal en sam volk in je šlo le za naključnega »osamelca« ali bi lahko šlo tudi za trop.



Na Rakah je bil danes po besedah lovskega čuvaja tudi predstavnik Zavoda za gozdove, njihove odgovore še čakamo.



Je pa Lapajne potrdil, da se v zadnjih nekaj desetletjih kaj podobnega še ni zgodilo - da bi namreč v korito Rak padel volk. Vsako leto se v vodi utopi srnjad, čeprav je tudi to, odkar so zgradili lesene mostičke, prek katerih lahko živali prečkajo Rake, manj pogosto.



Volk se je, kot je povedal eden od sprehajalcev, ki ga je našel, utopil v Rakah na mestu, kjer je voda v teh dneh zelo visoka, prav tako je v koritu po močnem vetru v sredini tedna nabranega na kupe listja.