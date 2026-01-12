Idrijce jezijo ledeni pločniki, soli v vrečah zmanjkalo

Za precej nejevolje so med občani Idrije poskrbeli po njihovem prepričanju slabo očiščeni pločniki po zadnjem sneženju. Posamezne površine, namenjene pešcem, so še vedno poledenele, soli v vrečah, s katero bi krajani sami posuli dvorišča in pločnike, je Komunali Idrija hitro zmanjkalo.

V zadnjih dneh so se v javnosti vrstile pripombe, da površine za pešce še nikoli niso bile tako slabo očiščene kot letos. Na družbenih omrežjih so krajani objavljali fotografije ledenih pločnikov. Za soljenje oziroma čiščenje javnih površin skrbi podjetje Komunala Idrija.

Za Delo so pojasnili, da soli v rinfuzi, torej nepakirane, ni zmanjkalo, to se je zgodilo »le« s soljo v vrečah. Občani jo s svojimi embalažami lahko prevzamejo v Zbirnem centru Ljubevč. Marsikdo za to sicer ne ve, saj so v preteklih letih sol delili v Kajzer parku nad avtobusno postajo – o spremembi je Komunala sicer obvestila občane v lokalnem mesečniku.

Na vprašanje, kako komentirajo jezo občanov zaradi neočiščenih pločnikov in poledenelih površin, je direktorica podjetja Brigita Šen Kreže odgovorila: »Čiščenje cest izvajamo na podlagi prioritet. Do nas je prišla reklamacija o delu pločnika v Spodnji Idriji in ta je bil očiščen v noči s srede na četrtek. Prejeli smo tudi reklamacijo o nekaterih neočiščenih parkirnih mestih za invalide, kar smo v petek tudi očistili.«

Pločnik, ki vodi od naselja Koreja v Spodnji Idriji do glavnega križišča, je bil do danes sicer še vedno popolnoma poledenel in neočiščen. Na podlagi našega vprašanja je direktorica preverila stanje in pojasnila, da je podizvajalcu ta odsek res »ušel« in da so ga nemudoma intervencijsko očistili.

Popolnoma neočiščen pločnik v Spodnji Idriji. FOTO: Miri Bratuš

Na Komunali so imeli pred prazniki na zalogi približno 240 ton soli – v vrečah in nepakirane. Za letošnjo zimsko sezono so ocenili, da bodo porabili približno 1600 ton nepakirane soli in 180 ton v vrečah. V Zbirnem centru Ljubevč lahko skladiščijo okrog 190 kubičnih metrov nepakirane soli.

Po besedah direktorice Brigite Šen Kreže naj bi danes prejeli en tovornjak soli v vrečah. Namenjena bo za njihove podizvajalce, ki nimajo skladišč na oddaljenih lokacijah. Pogodbo za vzdrževanje lokalnih cest v občini imajo sicer sklenjeno z devetimi podizvajalci, nekateri opravljajo delo v več krajevnih skupnostih.

Nekateri od omenjenih imajo potem še svoje podizvajalce. V lanski koledarski zimi je komunala zunanjim podizvajalcem za opravljena dela plačala dobrih 350.000 evrov (brez DDV).

Ker poslovno leto 2025 še ni zaključeno, odgovora na vprašanje o poslovanju Komunale Idrija direktorica Brigita Šen Kreže še ni mogla odgovoriti. Imajo 57 zaposlenih, od tega je bilo lani 11 novih zaposlitev. Leto 2024 so glede na podatke iz letnega poročila sklenili uspešno – s slabimi 170.000 evri čistega dobička.