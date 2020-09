Od doktorata iz bolezni raka do medicinskih komunikacij

Špela Ferjančič dela v medicinskih komunikacijah. Če za to branžo še niste slišali, nič hudega. Tudi sama nisem, in kot me je pomirila sogovornica, še marsikdo ne. Niti ona sama, preden se je prijavila na delovno mesto in bila izbrana. Nabor znanj, ki ga zahteva delo v sektorju, je izjemno širok, od znanosti in medicine do prava in sestavljanja komunikacijskih strategij.Po dveh letih na idrijski gimnaziji je pri šestnajstih odšla v Ljubljano na mednarodni oddelek bežigrajske gimnazije, po maturi v Veliko Britanijo na študij molekularne medicine in na Oxfordu kasneje opravila doktorat na temo rakavih obolenj. Vzela si je dobrega ...