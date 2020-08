Odličen obisk, bife v Franji pa zaprl vrata

Objekt stoji na parkirišču pri najbolje obiskani znamenitosti na Cerkljanskem - Partizanski bolnici Franja. FOTO: Dejan Javornik



V Franji letos več turistov kot lani

Cerkno – Gostinski lokal na parkirišču pred vhodom v eno od največjih kulturnih znamenitosti na Slovenskem, partizansko bolnico Franja , danes zapira vrata. Najemnicaje hotela odkupiti objekt, ga urediti in za to zagotovila 10.000 evrov are, a so cerkljanski svetniki izglasovali uveljavitev predkupne pravice. Župan Gašper Uršič je bil z ekipo proti nakupu , saj da občina Cerkno za to nima denarja. Sto tisoč evrov je po njihovem le začetna naložba, star in zdelan objekt iz leta 1977 pa zahteva celovito prenovo. Znesek bo po županovem mnenju »odnesel« nekaj drugih načrtovanih naložb, ki zahtevajo prednostno obravnavo – ureditev cest in vrtca, odkup zemljišča za novo avtobusno postajo, selitev zdravstvene postaje, stanovanja za mlade …Svetnik in nekdanji županje po drugi strani prepričan, da je nakup smiseln in v javnem interesu. »Prav je, da se občina odzove, saj bo le tako Franja kompleksno obravnavana. Večina svetnikov je podprla odločitev, nismo pa si predstavljali, da bodo na občini tako hitro predstavili rebalans proračuna, v katerem je zajet nakup objekta. Razprave ni bilo, delali so hitro.« Kavčič se v nobenem od štirih županskih mandatov ni odločil za nakup, zatrdil je, da objekt ni bil naprodaj.Nekatere svetnike je v vsej zgodbi razburilo dejstvo, da je aktualni župan Uršič pred meseci lastniku objektadvakrat pisno zatrdil, da predkupne pravice občina ne bo uveljavljala – a brez predhodnega posvetovanja s svetniki. Člani svetniške skupine Lista Stanka Močnika menijo, da je nakup nepremičnine za občino strateške narave. »Zagovarjamo stališče, da se po dolgih letih sprejme upravljavski načrt, dokončno sklenejo dogovor in razmerja med vpletenimi deležniki ter sodobnemu času primerno uredijo parkirna mesta kot tudi obstoječi objekt,« je dejalaPristojne ustanove so jim zagotovile, da je možnost za kandidiranje na razpisih za finančna sredstva, s čimer nadaljnje urejanje lokacije ne bo izključno breme občinskega proračuna. Pogoj za to je upravljavski načrt za Franjo, sicer pripravljen že leta 2004, a doslej še ni bil obravnavan na svetu občine. Da bi v občini zaradi 100.000 evrov obstali projekti, se zdi svetnikom smešno, saj je »občinski proračun živ dokument, ki se kljub zastavljenemu načrtu razpolaganja s sredstvi med letom lahko prilagaja spremenjenim pogojem in priložnostim«.Lastnik objekta se boji, da občina, ki bo tako ali drugače morala ugrizniti v kislo jabolko, ne bo dober gospodar. Dosedanja najemnica Milojka Razpet je zgodbo, kot je dejala za Delo, končala. Župan Uršič ji je bil pripravljen lokal oddati v najem, a se za to ni odločila. »Prihodnosti ne vidim, najemnine pa tudi ne nameravam več plačevati.« S prometom je bila letos zelo zadovoljna, julija so imeli celo več gostov kot v enakem obdobju lani.Mestni muzej Idrija, ki upravlja partizansko bolnico Franja, se v to ne namerava vpletati, saj za lokal nimajo pristojnosti, poskrbeli bodo le za sanitarije na parkirišču. Bodo pa pred zaprtimi vrati bifeja obstale trume turistov – od 5. maja do 9. avgusta so – kljub epidemiji covida-19 oziroma prav zaradi tega – našteli 12.794 obiskovalcev, lani v enakem obdobju 10.709.