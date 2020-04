Osnove postavitve spletne trgovine tudi za slepe in slabovidne

Primorski tehnološki park danes skupaj z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica (MDSSNG) pripravlja brezplačno delavnico za osebe z okvaro vida, ki bi se želele poskusiti v izdelavi spletnih strani. Delavnico bo vodil 23-letni podjetnik ki je tudi sam slep , prav zato v spletni trgovini vidi potencial za osebe z okvaro vida. »To ni le prodaja izdelkov, pač pa tudi digitalnih produktov, in slepa oseba lahko to počne popolnoma samostojno,« je za Radio Robin izjavil mladi podjetnik.Predsednik MDSSNGje že večkrat dejal, da so slepi in slabovidni vešči uporabe elektronskih orodij in naprav, zato ni nobenih ovir, da jih ne bi vključili v izdelovanje spletnih strani in tako še bolj opolnomočili Dvodnevna delavnica bo sestavljena iz več sklopov. Srebrnjak bo program vodil prek platforme zoom, slušatelji pa bodo dobili vpogled v osnove izdelave spletne trgovine, od zakupa spletnega gostovanja, postavitve trgovine, administracije. V drugem delu, ki bo potekal jutri, se bodo slepi in slabovidni pod mentorstvom Srebrnjaka naučili še, kako deluje spletna banka, kako pravilno pripraviti paket za oddajo dostavni službi in dobili nekaj splošnih nasvetov za nove podjetnike.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operacije Ustvari svojo prihodnost.