Otroci poživijo kraj in se zaradi prijetne izkušnje radi vračajo tudi s starši

Sobe, poimenovane po laufarjih

CŠOD Cerkno obeležuje peto obletnico delovanja. FOTO: Anja Intihar

Sobe v stavbi so poimenovane po cerkljanskih laufarjih. FOTO: Arhiv CŠOD Cerkno



Šola v naravi sistemsko vključena v program OŠ

Cerkno - Cerkljanski Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je začel z obratovanjem 12. januarja pred natanko petimi leti. V tem času je po besedah vodje centragostil približno 11.000 gostov, velika večina je bila osnovnošolskih skupin iz cele Slovenije. Veseli predvsem dejstvo, da se šole v veliki meri odločajo za petdnevne programe šole v naravi in dajo s tem učencem celostno izkušnjo.»Pri nas dajemo poudarek na sodelovanju, sobivanju in delu v skupini, kar je za nekatere učence težko. Učenje tako poteka skozi izkustvo. Posebnost COŠD v Cerknem je tudi v tem, da se v okolici nahaja veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, prav tako so posebne tudi sobe, učilnice in njihova opremljenost,« Uršič pojasnjuje, v čem se njihov center loči od množice drugih po državi.Sobe v stavbi, ki stoji v središču kraja, so poimenovane po cerkljanskih laufarjih, prav ti so za vse obiskovalce ena največjih znamenitosti. Poleg obiska laufarjev v Cerkljanskem muzeju se šolarji radi sprehodijo tudi do Partizanske bolnice Franja. »Na splošno pa so učenci najbolj navdušeni nad vsebinami, ki jih izvajajo samostojno v skupinicah, kot so fotolov, kjer raziskujejo Cerkno in s pomočjo domačinov iščejo odgovore na naloge, pa fotozgodba, gradnja mostu s pomočjo deščic, eksperimentiranje z vodo, sprehodi in bivanje v naravi,« še dodaja vodja doma.Otroci so tako v neposrednem stiku s kulturno dediščino, spoznavajo jo v praksi, še živečo. Nedvomno sta velika prednost tudi bližina bazena in smučišča, kar omogoča številne športne dejavnosti ter sodelovanje z Osnovno šolo Cerkno, ki ima pod svojim okriljem nadvse zanimiv projekt Ekobrunarica. Tretjina šol si ob obisku CŠOD izbere izbere naravoslovno-družboslovne programe, preko katerih spoznavajo Cerkno z okolico in pomen trajnostnega bivanja v lokalnem okolju. Druga tretjina stremi k programom, v katerih je poudarek na plavalni poli - dopoldne plavajo, popoldne pa se udeležujejo drugih vsebin, ostale izobraževalne ustanove pa si izberejo program s poudarkom na pridobivanju smučarskih veščin.Programi šole v naravi se sicer vseskozi nadgrajujejo in dopolnjujejo. V petih letih sta bili v CŠOD Cerkno razviti tudi dve učni poti, na kateri se lahko s pomočjo prenovljene aplikacije za pametne telefone CŠOD misija ( http://misija.csod.si/si/ ) poda prav vsak.Prav to je tudi eden od temeljev programov šole v naravi - spodbujanje vzajemnega učenja in druženja zunaj domačega okolja, pa hkrati ustvarjanje novih poznanstev, spoznavanje tujih krajev, dejavnosti, ljudi. Šolarji ob tem razvijajo odgovoren odnos do okolja, sočloveka, starejših.Lokalni prebivalci so se, kot pojasnjuje Domen Uršič, že navadili, da jih učenci iz vse Slovenije sprašujejo o njihovem nadvse zanimivem narečju, o znanem pisatelju, pa o prepoznavnih pustnih maskah in bolnici, ki stoji skrita v soseski Pasice: »Kratkoročno otroci poživijo kraj in nas spomnijo na stvari, ki nas obkrožajo. Na dolgi rok pa se zaradi prijetne izkušnje radi vračajo, tako sami kot s starši.«Konec lanskega leta se je ekipi CŠOD v Cerknem pridružila učiteljica razrednega pouka, ki je število zaposlenih v aktivu dvignila na devet. Od začetka delovanja se je ekipa tako skoraj podvojila.Sama stavba v Cerknem sicer ne gosti le mladih učečih se glav, pač pa nudi streho nad glavo tudi drugim. Za vikende v dom redno prihajajo pevski zbori, folklorne skupine, društva in podobne skupine. V poletnem času pa tudi tuje skupine turistov, ki si Cerkno izberejo kot izhodišče za raziskovanje Alp in zahodne Slovenije, dodaja vodja doma.»V petih letih sta del svojega študija z nami preživelas Češke ins Finske, ki sta pomembno prevetrila ustaljene prakse v domu. Vsega skupaj je k delovanju pripomoglo tudi veliko število zunanjih sodelavcev, študentov in ostalih, ki so bili vedno pripravljeni priti pomagat, ko je bilo to potrebno.«Inštitucijo centra šolskih in obšolskih dejavnosti je leta 1992 sicer ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom, da šolo v naravi sistemsko vključi v program dela osnovnih šol. Center deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki zagotavlja sredstva za njegovo delovanje ter razvoj.