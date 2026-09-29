Palača v mreži nepremičninskega pohlepa

Nakup palače Trevisini že nekaj časa pretresa piransko in slovensko nepremičninsko, postopoma pa tudi politično sceno. Pirančane je najprej zmotilo, da so palačo letos trikrat preprodali in da občina kar trikrat ni uveljavila predkupne pravice. Sodu pa je izbila dno informacija, da nameravajo kupci spomeniško zaščiteno zgradbo spremeniti v garni hotel, da torej Piran še dodatno spreminjajo v en sam velik »apartma« in da so vse niti tako ali drugače povezane z ministrom za notranje zadeve Francijem Matozom. Palača Trevisini je ena od šestih najbolj izstopajočih in pomembnih palač v Piranu. Zgradila jo je družina Barboja-Fonda leta 1826 v klasicističnem slogu. Piranska občina jo je leta 2001 prodala zavarovalnici Adriatic, ta jo je temeljito prenovila. Že tedaj je zavarovalnica upoštevala ...