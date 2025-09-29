Petindvajset občin so pozvali k vračilu denarja, tudi Idrijo

Nekatere slovenske občine so bile pozvane k vračilu dela neporabljenih sredstev po hudih neurjih, ki so avgusta, oktobra in novembra 2023 povzročila ogromno škode. Med njimi je tudi idrijska. Zataknilo se je pri sanaciji dveh mostov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je k vračilu denarja pozvalo 25 slovenskih občin. Skupno bodo morale vrniti slabih devet milijonov evrov. Medtem ko konec julija letos poimensko o posameznih občinah na ministrstvu niso mogli razpravljati, češ da so tedaj z njimi še potekali razgovori o obsegu vračila sredstev, je zdaj slika bolj jasna.

Sredstva bodo morale občine vrniti, ker v enem letu niso sklenile pogodbe za izvedbo nujnih del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. Že julija so na ministrstvu poudarili, da so vzroki za to različni.

Občina Idrija je za sanacijo po neurju, ki jo je prizadelo 4. avgusta 2023, prejela 1,77 milijona evrov. Od omenjenega zneska bo morala vrniti dobrih 65.000 evrov. Nakazala jih bo v torek, 30. septembra. Na idrijski občini so pojasnili, da do 31. decembra lani sicer niso porabili 216.000 evrov.

Od kod torej razlika, ki jo bodo morali vrniti? »Konec letošnjega avgusta je ministrstvo odprlo 6. mejnik za poročanje o porabi sredstev iz predhodnega programa. Za ta mejnik se upoštevajo samo tiste sanacije, ki so bile odobrene v 5. mejniku in so se začele izvajati v letu 2024, vendar jih zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bilo mogoče zaključiti do konca omenjenega leta. Občina je v 6. mejniku poročala o porabi sredstev v višini dobrih 150.000 evrov,« so pojasnili. Neporabljena sredstva – dobrih 65.000 evrov – bodo torej morali vrniti. In kje se je zataknilo? Pri sanaciji dveh mostov.

Sredstva bodo morale občine vrniti, ker v enem letu niso sklenile pogodbe za izvedbo nujnih del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. FOTO: Uroš Petrič/GZ Idrija

Za sanacijo dveh cest zmanjkalo časa

V sklopu sanacije cest sta bili namreč predvideni tudi sanacija mostu pri Hladniku na Razpotju in mostu v Spodnji Kanomlji. Predvidena sanacija je zahtevala soglasja pristojnih institucij, a občina zahtevane dodatne dokumentacije Direkcije Republike Slovenije za vode ni mogla pridobiti v ustreznem roku.

Največja težava je bila, kot so pojasnili na občini, z roki izdelave poplavne študije, ki bi se zavlekla v letošnje leto. Vrednost sanacije obeh mostov je znašala slabih 143.000 evrov. Da sredstev ne bi izgubili, so na hitro dodali sanacijo dveh javnih poti, a uspelo jim je sanirati le eno. Je pa občina za sanacijo po naravnih nesrečah med 27. oktobrom in 6. novembrom prejela dobrih 29.000 evrov in sredstva v celoti porabila za sanacijo plazu na cesti na Smukovše.

V Cerknem sredstev ne bodo vračali

Med 25 občinami, ki bodo morale vrniti del sredstev, ni občine Cerkno. Za sanacijo po naravni nesreči 12. in 13. julija 2023 so od države prejeli 690.000 evrov in sredstva v celoti porabili. Za sanacijo po neurju 4. avgusta istega leta so prejeli 324.000 evrov in jih prav tako porabili, medtem ko 12-mesečni rok za poročanje o porabi sredstev, prejetih za sanacijo med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023, še ni potekel.

Občina Cerkno je za omenjeno dobila slabih 899.000 evrov. Cerkljanski župan Gašper Uršič je zagotovil, da jim bo »kljub težavam s pomanjkanjem izvajalcev uspelo počrpati vsa sredstva iz naslova predplačil«. Rok za poročanje ministrstvu za naravne vire in prostor je 4. oktober.