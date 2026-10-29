Po likvidaciji ladjarja ostaja le pomorska dediščina

Koprsko sodišče je pred dnevi sprejelo sklep o likvidaciji Splošne plovbe Portorož in o izbrisu ladjarja iz sodnega registra. Končala se je zgodba enega od temeljev slovenskega pomorstva. Sloveniji je ostala zgolj dediščina, bogata umetniška in muzejska zbirka ladjarja, ki jo je njen lastnik, nemški ladjar Peter Döhle, s posebno pogodbo podaril Pomorskemu muzeju Piran. Vendar pod pogojem, da v šestih letih poskrbi za ustrezno predstavitev zbirke v piranski občini. Piranska občina doslej ni našla prostora, čeprav bi bila ravno palača Trevisini idealna rešitev. Ali je Slovenija sploh še pomorska država, se po ladjarjevi likvidaciji sprašujejo mnogi razočarani nad državnim mačehovskim nerazumevanjem pomorstva. Predstavniki države so Splošno plovbo prodali nemškemu lastniku v dveh delih, oba ...