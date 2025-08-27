Po upokojitvi dolgoletnega zdravnika za paciente (še) nobenih sprememb

V Zdravstveni postaji v Cerknem se bo s 1. septembrom upokojil specialist splošne medicine dr. Đorđe Fenjveši. Vsaj začasno posebnih sprememb za njegove paciente ni pričakovati, saj bo do konca leta še vedno nosilec ambulante družinske medicine. Je pa zaradi sprememb in dopolnitev zakona o zdravstveni dejavnosti negotov obstoj ortopedske in ultrazvočne ambulante – storitve za paciente ZD Idrija se bodo namreč najverjetneje podražile.

Dolgoletni zdravnik bo občasno še delal v ambulanti v Cerknem, ob torkih in četrtkih pa ga bo nadomeščala specialistka družinske medicine. Druge dni v tednu bodo v ambulanti navzoči specializanti, ki bodo delali pod mentorstvom izkušene zdravnice.

Kot so na današnji novinarski konferenci pojasnili v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija, bo ordinacijski čas ambulante določen enkrat na mesec; pacienti še naprej ostajajo opredeljeni pri dr. Fenjvešiju. Direktor ZD Idrija Tomaž Glažar je pojasnil, da naj bi v začetku prihodnjega leta v Cerknem začel delati še en specialist družinske medicine – tedaj se bodo občani Cerknega lahko opredelili torej pri dveh zdravnikih. Dodatno ambulanto družinske medicine bodo vzpostavili, ko bo končana investicija v nove prostore.

Gradbeno dovoljenje za novo zdravstveno postajo v prostorih nekdanje Ete so na občini že pridobili. Direktor ZD Idrija pričakuje, da bo občinska uprava čim hitreje pripravila razpis za gradbena dela in za opremo oziroma da bi do konca leta že imeli izvajalca del.

Cerkljanski župan Gašper Uršič je na vprašanje, ali je razpis pripravljen, odgovoril: »V dobrem mesecu dni nameravamo pripraviti projekt za izvedbo, nato bomo šli v razpis.« Nova zdravstvena postaja bo sicer za občino ogromen finančni zalogaj, saj bo morala, kot je poudaril župan, velik delež sredstev prispevati sama. Projektantska ocena je okrog 4,5 milijona evrov, vsaj 3,5 milijona bo morala prispevati občina sama.

Negotov obstoj ortopedske ambulante in ultrazvoka

Podobno neugoden razplet glede financ konec leta čaka tudi Zdravstveni dom Idrija. Dopolnjen zakon o zdravstveni dejavnosti je namreč močno zaostril pogoje za zaposlovanje zunanjih sodelavcev.

Zunanji sodelavci so z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti postali za javne zdravstvene domove dražji, saj delajo po novem po podjemni pogodbi in ne več kot sp-ji.

»Veliko javnih zavodov je zaposlovalo zunanje sodelavce kot samostojne podjetnike, kar je zdaj prepovedano. Mi že imamo težave zaradi tega na nekaterih področjih – najprej smo jih imeli na nujni medicinski pomoči in jih nato sanirali, v obeh samoplačniških ambulantah, ortopedski in ultrazvočni, pa bodo cene storitev lahko občutno narasle. Ortoped je že dejal, da se bomo morali dogovoriti za višji znesek,« je opozoril Glažar.

V Idriji in Cerknem ostaja neopredeljenih okrog tisoč pacientov. FOTO: Anja Intihar

Podražitev bodo občutili pacienti, saj zdravstveni dom pri tržnih dejavnostih ne sme delovati z minusom oziroma prevzemati višjih stroškov dela zunanjih sodelavcev na svoja pleča. Če pacienti ne bodo privolili v višje cene oziroma bodo na preglede hodili drugam, bi bilo lahko ogroženo tudi delovanje ortopedske ambulante.

Glažar je zato (znova) opozoril na smiselnost nekaterih členov zakona o zdravstveni dejavnosti, ki – vsaj na prvi pogled – rušijo delovanje javnega zdravstva. Idrijski zdravstveni dom je v prvem polletju posloval pozitivno, a do konca leta bodo številke zelo verjetno zavile proti minusu.

Gradbeno dovoljenje za novo zdravstveno postajo v prostorih nekdanje Ete so pridobili. FOTO: Bojan Tavčar

Število neopredeljenih pacientov se je zmanjšalo

V zadnjih nekaj letih so se v Idriji spoprijemali z resnim pomanjkanjem kadra, predvsem specialistov družinske medicine in ginekologije. Od začetka letošnjega leta so, kot je danes povedal direktor, število opredeljenih pacientov povečali za 1070. Kar nekaj občank in občanov si je osebnega zdravnika poiskalo drugod – med drugim v Logatcu, Škofji Loki in Postojni.

Tudi za naprej ostajajo optimistični, saj naj bi v prihodnjem letu specializacijo iz družinske medicine končali še dve zdravnici. Ob najbolj ugodnem scenariju bodo že konec leta 2026 tako lahko opredelili večino neopredeljenih pacientov na območju občin Idrija in Cerkno. Takšnih je zdaj približno tisoč.

Po sklepu ministrstva za zdravje je nujna medicinska pomoč v ZD Idrija s 1. avgustom vstopila v dispečersko službo zdravstva – po prehodnem enomesečnem obdobju so po nekaj tehničnih prilagoditvah sistem optimalno zagnali in dobro deluje. Občani, ki so življenjsko ogroženi oziroma potrebujejo nujno medicinsko pomoč, kličejo izključno na številko 112.