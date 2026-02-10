  • Delo mediji d.o.o.
    Primorska in Notranjska

    Policija išče moškega, ki je plačal z neponarejenim bankovcem

    Aparatura na pošti je bankovec označila za ponarejen, moški je odšel pred prihodom policistov, ti pa so ugotovili, da je bankovec pristen.
    Zaposlena na pošti je bankovec preverila z aparaturo, ki je pokazala, da bankovec ni pristen. Fotografija je simbolična. FOTO: Pascal Lauener/Reuters
    Galerija
    Zaposlena na pošti je bankovec preverila z aparaturo, ki je pokazala, da bankovec ni pristen. Fotografija je simbolična. FOTO: Pascal Lauener/Reuters
    STA
    10. 2. 2026 | 15:27
    10. 2. 2026 | 15:35
    1:35
    A+A-

    Policisti pozivajo moškega, ki je želel 15. decembra na pošti v Sežani zamenjati bankovec za 500 evrov za manjše vrednosti, naj se zglasi na sežanski policijski postaji. Ko je zaposlena, ki ji je aparatura pokazala, da je bankovec ponaredek, poklicala policijo, je namreč moški pošto zapustil. A se je izkazalo, da je bankovec vendarle pristen.

    Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je zaposlena na pošti bankovec preverila z aparaturo, ki je pokazala, da bankovec ni pristen oz. da gre za ponaredek. Od moškega je zaposlena zahtevala osebno listino oz. mu je naročila, da počaka policiste, a se je ta obrnil in odšel s pošte.

    image_alt
    Spet poplava ponarejenih bankovcev, tokrat na Gorenjskem

    Policisti so bankovec na pošti zasegli in poslali na Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so ugotovili, da je sporni bankovec pristen in ne ponaredek, ampak je le toliko poškodovan, da ni primeren za uporabo.

    Neznanega moškega, ki je bankovec prinesel na pošto, zdaj policisti prosijo, da se osebno zglasi na policijski postaji Sežana, kjer ga bo lahko prevzel.

    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Blišča manj, več bede

    Žan Košir: Imam tri olimpijske kolajne, a tukaj spim, kot bi bil v hlevu

    Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir jasno in glasno o slabostih v deskarski ekipi, o nehomogenosti, o nepodpori, o neprimernih ljudeh.
    9. 2. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    ponarejen bankovec500 evrovSežana

