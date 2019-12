Program Dora: Povabilo za mamografijo 1600 ženskam med 50. in 69. letom

Za rakom dojke v Sloveniji vsako leto zboli 1300 ljudi, v Evropi bolezen diagnosticirajo 500.000 ženskam.

Za rakom dojke v Sloveniji vsako leto zboli 1300 ljudi, v Evropi bolezen diagnosticirajo 500.000 ženskam. FOTO: Shutterstock

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Idrija – Ženske med 50. in 69. letom, ki prebivajo v občinah Idrija in Cerkno, so znova vabljene na mamografijo v mobilno enoto Dora. Na slikanje prsi, ki bo predvidoma potekalo do sredine meseca februarja, so povabili okrog 1600 žensk. Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah, zelo redko pa lahko zbolijo tudi moški. Zbolevanje še vedno narašča, najpogosteje obolijo ženske med 50. in 70. letom.Mobilna enota Dora se je v mesto vrnila po treh letih. Udeležba na pregledu je bila, kakor pojasnjujejo v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija, v preteklosti zelo dobra: »Pred dvema letoma, ko je bila Dora zadnjič v Idriji, je bilo na slikanje povabljenih 1809 žensk, od tega se jih 81 odstotkov povabilu tudi odzvalo. Tri leta pred tem je bilo takšnih 66 odstotkov.« Rezultati študij kažejo, da redne mamografije pri ženskah med 50. in 69. letom pomembno znižajo umrljivost za rakom dojk.Od vseh slikanih žensk so jih leta 2017 na dodatne preiskave na Onkološki inštitut Ljubljana povabili 42, pri manj kot desetih ženskah so odkrili raka dojk. Leta 2015 so s presejalno mamografijo rak dojk odkrili pri 14 ženskah. Prav zgodnje odkrivanje raka dojk in posledično zmanjševanje umrljivosti žensk v tem starostnem obdobju za od 25 do 30 odstotkov je cilj presejalne mamografije.»V programu Dora smo z dosedanjo udeležbo žensk na mamografiji v Idriji zelo zadovoljni in lahko pohvalimo ozaveščenost žensk ter promocijo za zdravje tamkajšnjih zdravstvenih delavcev. Tudi tokrat vabimo vse ženske, da se na povabilo programa Dora odzovejo in se udeležijo mamografije, s katero v programu odkrivamo majhne rake dojk, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno,« je ob prihodu mobilne enote povedal vodja programa Dora mag.V presejalnem programu z mamografijo večinoma odkrivajo majhne rake, kar lahko pomeni bistveno boljše možnosti za uspešno ozdravitev. Pri majhnih rakih, ko bolezen še ni napredovala, je zdravljenje pogosto manj obsežno. Običajno se pri operaciji odstrani le rakavo tkivo in ne celotna dojka, prav tako ni potrebna odstranitev vseh bezgavk v pazduhi. Manj je sistemskega zdravljenja (na primer kemoterapije) ali to sploh ni potrebno, so zapisali pri Dori.V ZD Idrija pri tem dodajajo, da za mamografijo v programu Dora napotnica ni potrebna, pregled pa je brezplačen, pomembno je, da imajo povabljene ženske sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Sodelavci programa Dora ženske spodbujajo, da se odzovejo na pisno vabilo, ki ga prejmejo z Onkološkega inštituta Ljubljana.Na vabilu so navedeni datum in ura pregleda ter lokacija mobilne enote. V mobilni enoti v Idriji bodo slikanja žensk potekala vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.15. Če povabljenim predlagani termin ne ustreza ali bi se želele prenaročiti oziroma se na pregled naročiti same, lahko pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 27 28, in sicer vsak dan med 9. in 12. uro, ali pa pišejo na elektronski naslov:Mamografija skladno z visokimi evropskimi smernicami kakovosti zagotavlja zgodnje odkrivanje raka dojk pri ženskah v starostni skupini od 50 do 69 let, še preden se sploh pojavijo znaki bolezni, ki jih lahko vidimo ali otipamo. Cilj zgodnjega odkrivanja raka dojk s presejalno mamografijo v programu Dora je zmanjševanje umrljivosti žensk med 50. in 69. letom v Sloveniji za tretjino.