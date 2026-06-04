Protesti so zalegli, kolapsa na cesti mimo Izole (najbrž) ne bo več

Odločitev o izdelavi državnega lokacijskega načrta za cesto Jagodje–Lucija je Slovenija sprejela leta 2001, uredba o državnem lokacijskem načrtu leta 2008, do leta 2017 je Dars odkupil 97 odstotkov vseh zemljišč in objektov na trasi.

Toda istega leta so se štiri istrske občine na pobudo piranske dogovorile, da bi projekt upočasnili oziroma zamrznili do začetka gradnje glavne tranzitne avtoceste med Koprom in Dragonjo. Tako so se odločili zaradi utemeljene bojazni, da bi novi lucijski cestni odsek toliko izboljšal prevoznost, da bi se nanj preusmeril večji del tranzitnega prometa proti hrvaški Istri.