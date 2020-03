Prvo okužbo s koronavirusom zabeležili tudi na Cerkljanskem

Župan poziva k doslednemu spoštovanju navodil

Župan Gašper Uršič opozarja občane, naj ravnajo preventivno, samozaščitno in ostanejo doma. FOTO: Anja Intihar



V primeru suma na okužbo ne hodite v zdravstveni dom

Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri skupaj 383 osebah v Sloveniji, kar je 42 več kot v petek. Kot so še objavili na spletni strani NIJZ, so doslej opravili skupaj 12.162 testiranj. Včeraj je bilo do 14. ure po državi skupaj potrjenih 341 okužb, opravili pa so 10.980 testiranj.



Civilna zaščita Občine Cerkno v stalni pripravljenosti

Cerkno - Danes je bil v občini Cerkno potrjen prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Kot je sporočil cerkljanski župan, je bila oseba, pri kateri je bila zaznana okužba s koronavirusom, obravnavana na vstopni točki Covid-19 v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija in od tam prepeljana na nadaljnje zdravljenje v Ljubljano.Vsem, ki so bili v stiku z okuženim, so priporočili osamitev, vse ukrepe v zvezi z zaščito ljudi, ki so z okuženo osebo prišli v stik, pa po protokolu ob epidemiji koronavirusa vodi Epidemiološka služba v Ljubljani. V Zdravstvenem domu Idrija so danes do polnoči sicer pregledali štiri paciente s sumom na Covid-19, opravili so 20 triaž po telefonu brez pregleda s sumom na okužbo ter 16 testiranj v vstopni ambulanti, ki so jo organizirali ločeno od ostalih ambulant ZD Idrija, in sicer v novih prostorih Centra za krepitev zdravja. Omenjena ambulanta deluje od četrtka.Tako vodstvo občine Cerkno kot tudi cerkljanska civilna zaščita in strokovni sodelavci ZD Idrija poudarjajo, da se je v času epidemije potrebno obnašati samozaščitno, preventivno, z ustvarjanjem pogojev, ki bodo kar se da zmanjšali možnost širjenja okužbe v občini,občani in občanke pa naj dosledno upoštevajo vsa navodila pristojnih služb. Ob tem ne smemo prezreti dejstva , da je na Cerkljanskem delež starejšega prebivalstva visok, v starejši populaciji pa je, kot je znano, smrtnost v primeru okužbe s koranavirusom zelo visoka. Ponovno pozivam vse, da se dosledno držite navodil, da se izogibate pretiranim stikom, druženjem in opravkom, ki niso nujno potrebni. Zavedajte se tudi, da gre za virusno obolenje, ki lahko prizadene kogar koli med nami, vsi oboleli pa potrebujejo podporo skupnosti,« je poudaril župan Gašper Uršič.Iz Zdravstvenega doma Idrija sporočajo, da je izjemno pomembno, da vsebino omejitev občani razumejo in spoštujejo. Ostanejo naj doma, kar pomeni, da je potrebno stike omejiti res le na najožjo družino, s katero so vsak dan skupaj. Ne hodijo naj na obiske, pa čeprav čez hodnik v sosednje stanovanje. Obiski najbližjih in sosedov, pa če je to še tako težko, so strogo odsvetovani.Tudi v službi naj ljudje vse stike omejijo na najbolj nujne. Poleg tega pa je izjemnega pomena še upoštevanje vseh higienskih ukrepov, posebej umivanje in razkuževanje rok ter higiena kašlja.Občani naj v primeru suma na okužbo s koronavirusom ne hodijo v zdravstveni dom , pač pa se predhodno telefonsko posvetujejo z zdravnikom, in sicer na telefonski številki 05 37 34 220 (delovni dnevi) ali v primeru nujnih stanj (težko dihanje) in izven delovnega časa ambulante med tednom ter vikendi na NMP na številki 05 37 34 212. Če jim je odrejena 14-dnevna »samoizolacija«, naj strogo upoštevajo navodila zdravnika.Civilna zaščita občine Cerkno je te dni v stalni pripravljenosti, je še dodal župan Uršič, zagotovljeno ima vse potrebno za sistem oskrbovanja vseh, ki potrebujejo ali bodo potrebovali pomoč. Za pomoč pri oskrbi in varstvu se je javilo 50 občank in občanov, ki so enakomerno razporejeni po vseh krajevnih skupnostih. Pred pričetkom izvajanj pomoči jih bodo ustrezno opremili in usposobili.Občina Cerkno je za pridobivanje informacij sicer vzpostavila telefonsko številko za občane, ki živijo sami in potrebujejo dodatno pomoč ali informacije. Na številko 031 713 399 lahko pokličejo vsak dan med 9. in 13. uro.