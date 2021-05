Psihiatrična bolnišnica z novim vodstvom

Bogdan Tušar prevzema nov položaj. FOTO: Robert Zabukovec

, dosedanji direktor Psihiatrične bolnišnice Idrija, po devetih letih zapušča ta položaj. Vlada ga je na redni seji namreč imenovala na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema na Ministrstvu za zdravje. Psihiatrična bolnišnica Idrija je z mrežo svojih ambulant matična psihiatrična ustanova za skoraj 310.000 prebivalcev Primorske in dela Notranjske.Tušar je decembra lani nastopil tretji mandat na čelu največje psihiatrične ustanove na Severnem Primorskem, 17. maja pa bo prevzel vodenje novoustanovljenega Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema na ministrstvu za zdravje. Novi razvojni direktorat bo odgovoren za pripravo in izvajanje celovitih sistemskih zakonodajnih sprememb na področju financiranja, organizacije in učinkovitega upravljanja ter zagotavljanja zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe. Tušar je kot direktor Psihiatrične bolnišnice Idrija večkrat javno opozoril, da bodo potrebne na področju oskrbe korenite sistemske spremembe.Kot je poudaril dosedanji direktor, Psihiatrična bolnišnica Idrija ohranja status zdravstvene ustanove, ki je osredotočena na zagotavljanje visoko strokovne, varne in humane oskrbe, osredotočene na posameznika in njegove potrebe, kar je zanj ob zaključku mandata ključnega pomena.»Ključna razvojna vloga bolnišnice v prihodnosti bo njena še bolj intenzivna vpetost v lokalna okolja, iz katerih pacienti danes prihajajo na zdravljenje. Kot regijska ustanova bo s krepitvijo vsebine in obsega programov v skupnosti sledila potrebam uporabnikov oziroma posameznih skupin prebivalstva, zagotavljala kakovostno in varno obravnavo v skupnosti v skladu z mednarodnim standardi in kliničnimi smernicami ter omogočala boljšo pokritost z zdravstvenimi storitvami in s tem lažjo dostopnost ter primerno oskrbo na vseh ravneh zdravstvenega varstva, predvsem pa bo ključna njena vloga povezovalca izvajalcev psihiatrične zdravstvene obravnave na vseh ravneh zdravstvenega varstva v regiji. S številnimi strokovnimi in prizadevnimi posamezniki, ki delujejo znotraj bolnišnice, to ne bi smela biti težava«, je dodal Bogdan Tušar.Bolnišnica je v času epidemije koronavirusa poslovala stabilno ter se posvečala razvoju sistema kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave ter aktivno delovala pri razvoju organizacije psihiatrične dejavnosti v slovenskem prostoru. Uspelo jim je razviti nekaj novih programov, kot so obisk zdravnika na domu in sistemska družinska psihoterapija oziroma širitev dejavnosti specialistične ambulantne obravnave z odpiranjem psihiatričnih in klinično-psiholoških ambulant v Kopru, Izoli, Postojni, Logatcu, Sežani in v Žireh.Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je odhajajoči direktor svetu zavoda predlagal takojšnje imenovanje, sedanje pomočnice direktorja za finančne zadeve, na mesto vršilke dolžnosti direktorja, ki bo lahko takoj prevzela začasno zastopanje in vodenje zavoda do imenovanja novega direktorja. Svet zavoda bo o imenovanju vršilke dolžnosti direktorja Psihiatrične bolnišnice Idrija odločal na petkovi redni seji, na kateri bo tudi začel z razpisnim postopkom za imenovanje novega direktorja bolnišnice.