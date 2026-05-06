Realnost iskanja osebnega zdravnika: za čakajoče šotor in sanitarije

Prizor, ki so ga bili pred meseci deležni pred zdravstvenim domom Idrija in se je nato ponovil še v Borovnici, ko so namreč ljudje več ur stali v vrsti za opredelitev v ambulanti družinske medicine, je pričakovati danes popoldne tudi v Cerknem.

Po upokojitvi specialista bo ob 15. uri začela opredeljevati nova zdravnica, vendar bo opredelila zgolj okrog 490 pacientov, in sicer po načelu »kdor prvi pride, prvi dobi zdravnika«.

Nova specialistka družinske medicine bo v zdravstveni postaji v Cerknem delala le dvakrat na teden, zato bo brez osebnega zdravnika ostalo kakšnih tisoč ljudi. Ker po zakonu avtomatski prenos pacientov ni možen, so v Zdravstvenem domu Idrija, pod katerega okrilje spada cerkljanska enota, za danes popoldne napovedali začetek opredeljevanja.

Vpis pacientov k zdravniku je po pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje možen le osebno, zato so se, kot so pojasnili v sporočilu za javnost, organizirali podobno kot julija lani, ko je v Idriji začela opredeljevati nova zdravnica. Tedaj je opredelila 400 pacientov, dolga vrsta čakajočih pa se je začela pred stavbo viti že v zgodnjih jutranjih urah. Že nekaj minut po 7. uri zjutraj, ko so začeli podeljevati vpisne številke, je teh zmanjkalo. Podobno bo najbrž tudi danes v Cerknem.

Zaradi višjih temperatur in ker dopoldne v zdravstveni postaji delujejo druge ambulante, bodo s pomočjo civilne zaščite postavili šotor za čakajoče. Zavrnili so navedbe, da za ljudi ne bodo zagotovili dostopa do sanitarij. Te bodo na voljo v prostorih zdravstvene postaje.

Kakor sta v dolgem sporočilu, ki je bilo najbrž plod velikega nezadovoljstva med občani zaradi pomanjkljivega oziroma počasnega obveščanja javnosti, zapisala oba župana – idrijski župan Tomaž Vencelj in cerkljanski župan Gašper Uršič – zdravnikov na trgu dela ni, vsi specializanti pa da se ne odločijo za delo v ambulantah družinske medicine. Potrebovali bi najmanj tri specialiste družinske medicine in najmanj toliko specialistov urgentne medicine.

Zdravstveni dom Idrija pesti precejšnja kadrovska stiska. FOTO: Anja Intihar

Rešitev je v načrtni politiki na državni ravni

Pomanjkanje kadra sicer ne pesti le idrijske zdravstvene institucije, pač pa tudi druge po celotni državi. V Zdravstvenem domu Idrija so v preteklih letih zaradi upokojitve izgubili pet specialistov družinske medicine. Mlada zdravnica specialistka, za katero so si obetali, da bo ostala v kraju, je hitro dala odpoved, pred mesecem dni pa je enako storil še en specialist – odšel je v Podbrdo.

»Ustrezno rešitev bi prinesla le načrtna politika na državni ravni, na ministrstvu in v strokovnih združenjih, z dolgoročnim usmerjanjem študentov medicine v specializacijo družinske medicine in ustvarjanjem pogojev, da bi bila za mlade zdravnike tudi zaposlitev v odročnejših zdravstvenih domovih dovolj finančno in karierno privlačna,« so ob tem zapisali v sporočilu za javnost v Zdravstvenem domu Idrija.

Pred Zdravstveno postajo Borovnica, ki spada pod vrhniški zdravstveni dom, so se ljudje aprila začeli zbirati že sredi noči, do jutra je nastala dolga vrsta.

V zadnjih nekaj letih so sicer zaposlili več kot deset specializantov, a se večina bodisi ni odločila za delo v ambulanti družinske medicine bodisi dela tam zgolj za skrajšani delovni čas. »Soočamo se tudi z odpovedmi, saj plača zdravnikov v javnem sektorju žal ni stimulativna za ohranitev tovrstnega kadra, problem je tudi dostopnost do našega območja oziroma oddaljenost od večjih središč. Bojimo se, da bi se lahko kadrovska slika ob preobremenjenosti zdravnikov v prihodnje še poslabšala,« so med argumenti, zakaj je toliko občanov brez osebnega zdravnika, navedli oba župana in vodstvo Zdravstvenega doma Idrija.

Občane, ki bodo ostali brez osebnega zdravnika, so napotili v dodatno ambulanto. Ta ostaja na voljo vsem pacientom občin Idrija in Cerkno, ki nimajo izbranega zdravnika in potrebujejo zdravstveno obravnavo.