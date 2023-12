Rentgen bo očitno postal privilegij in nadstandardna storitev

Ena od smernic zdravstvene politike ministrstva za zdravje za prihodnji dve leti predvideva ukinjanje programov z manj kot 0,2 tima, kar bo udarilo zdravstvene ustanove po vsej državi. V ZD Idrija bodo tako izgubili tri programe, med njimi tudi rentgen in razvojno ambulanto za otroke in mladostnike. Direktor Tomaž Glažar in strokovni direktor Miloš Simov sta osupla nad tem, kako diskriminatorno država ravna s prebivalci, ki ne živijo v velikih mestih. Čakalne dobe se bodo ob tem podaljšale, ravno nasprotno temu, kar ministrstvo želi urediti.

V usmeritvah, ki so bile sprejete v času, ko je funkcijo ministra za zdravje opravljal predsednik vlade Robert Golob, piše, da Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) ne more skleniti pogodbe z izvajalcem za program, kjer ima izvajalec manj kot 0,2 tima. V ZD Idrija imajo tri take programe, od teh sta dva izredno pomembno za občini Idrija in Cerkno in tudi bližnjo okolico. Prvi je rentgen, drugi pa razvojna ambulanta za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov. »Na rentgenu je bilo letos skoraj 2600 pacientov iz Idrije in okrog 500 iz Cerknega. Vsi ti se bodo po ukinitvi morali voziti v oddaljeno mesto ali pa plačati za storitev,« je opozoril direktor ZD Idrija Tomaž Glažar.

Strinja se, da gre pri tem za hudo diskriminacijo ljudi, ki živijo na tem območju. Program bodo istočasno vzeli tudi Tolminu – od Vršiča do Ljubljane oziroma Nove Gorice ali Postojne rentgena torej ne bo. »Tisti, ki o tem razmišljajo, živijo najbrž v Ljubljani. Za celotno Severno Primorsko bo to velik udarec,« je dodal Glažar, ki od ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel pričakuje odgovor, a ga doslej še ni prejel. Podaljšale se bodo čakalne dobe za rentgenske obravnave, daljše bodo bolniške odsotnosti.

Strokovni direktor Miloš Simov dodaja, da se s to uredbo zmanjšuje kakovost bivanja v občinah: »Rentgen ni ne privilegij in ne nadstandardna storitev, pač pa nepogrešljiv del vsakodnevne obravnave pacientov. Če se v urgentnih centrih na sekundarnem nivoju pritožujejo, da je veliko pacientov brez predhodne obravnave, poslanih k njim, zakaj potem jemljejo še te dele obravnave pri nas.«

Miloš Simov, strokovni direktor ZD Idrija, in direktor Tomaž Glažar. FOTO: Anja Intihar/Delo

Zaprli bi 238 ambulant

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so potrdili, da so seznanjeni s temi smernicami in da predlog podpirajo, ker menijo, da je »koncentracija programov, kadra in opreme bolj učinkovita kot pa drobljenje programov. Programi v tako majhnem obsegu se praviloma izvajajo s kadrom po podjemnih pogodbah in ne z redno zaposlenimi, za majhen obseg programa v nekaterih primerih ni smotrno nabavljati opreme, zato se paciente pošilja na dodatne preglede, saj pri prvem izvajalcu ni možna celovita obravnava.«

Poškodovani in bolni občani se bodo morali po novem očitno voziti v šestdeset in več kilometrov oddaljene kraje. Glede na to, da deležniki niso uspeli skleniti splošnega dogovora do 30. novembra letos, bo morala vlada sprejeti uredbo, s čimer bi se ukinjanje ambulant z 0,2 tima lahko uresničilo. Po podatkih ZZZS je v državi takšnih ambulant 238 – pri enem izvajalcu jih je lahko več. Za leto 2023 je načrtovana vrednost teh programov 5,5 milijona evrov.

V Idriji so bili sicer eni od začetnikov razvojne ambulante, a kljub dolgoletnim prošnjam, da bi jim na ministrstvu zagotovili 0,2 programa, te niso bile uslišane. Še huje – če bo obveljal načrt o ukinjanju programov, bosta občini Idrija in Cerkno izgubili enega najbolj pomembnih zdravstvenih tkiv. »Zdravnica v ambulanti presega program za več kot 160 odstotkov, že zdaj torej naredimo za 0,26 programa. Letos smo obravnavali 107 otrok, ki bi se morali sicer voziti v Ljubljano, tam pa so čakalne dobe še daljše. Pri naši zdravnici je čakalna doba trenutno štiri mesece,« je povedal Glažar.

Odločitev o tem, ali bodo vztrajali pri diskriminaciji prebivalcev manjših krajev, je sedaj na strani ministrstva za zdravje, ki mora pripraviti uredbo, ki bo nadomestila splošni odgovor. Odgovorov na vprašanja, s čim upravičujejo odločitev o ukinjanju določenih programov, do zaključka redakcije nismo prejeli.

Poškodovani in bolni občani se bodo morali po novem očitno voziti v šestdeset in več kilometrov oddaljene kraje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Svetlejši časi za družinsko medicino

Po celotni državi se v zdravstvenih domovih spopadajo z daljšanjem čakalnih dob na področju fizioterapije. Glažar je na današnji novinarski konferenci med drugim dejal, da so v ZD Idrija te že presegle šest mesecev. »Jeseni smo dodatno zaposlili fizioterapevtko, a imamo težavo s pomanjkanjem prostorov. Kljub temu, da nove Zdravstvene postaje v Cerknem še nekaj časa ne bo, bomo v prvi polovici prihodnjega leta zagotovili prostor za izvajanje te dejavnosti v Večnamenskem centru i n na ta način skrajšali čakalne vrste za fizioterapijo,« je poudaril Glažar. Težave so še zmeraj na področju ginekologije, saj so letos izgubili dve pogodbeni specialistki. Od februarja naprej bo s pomočjo specializantko ginekologije in upokojenega ginekologa – ta naj bi delal celo dva dni na teden – dispanzer za ženske morda končno stabiliziran.

Nekoliko svetlejši časi se kažejo v ambulantah družinske medicine. Zdravnica splošne medicine, ki se je pred kratkim vrnila s porodniškega dopusta, je že prvi dan po vrnitvi na delo opredelila 90 pacientov in zaključila s sprejemanjem novih. Je pa dobra novica, da je zdravnica iz Bosne in Hercegovine opravila izpit iz slovenskega jezika, čaka jo še strokovni izpit, v ZD Idrija računajo, da bo maja prihodnje leto pričela opredeljevati paciente. Predvidoma jih bo lahko prevzela okrog 1500. V naslednjih dveh ali treh letih se bodo s prihodom zdravnic uredile tudi kadrovske razmere na nujni medicinski pomoči, saj pomanjkanje osebja vpliva tudi na tamkajšnje delo.

Načrti za selitev oziroma odprtje Zdravstvene postaje (ZP) Cerkno se odmikajo v prihodnost, ne glede na direktorjev optimizem. Zaradi zahtev Lekarne Ljubljana po povečanju prostorov za njihovo dejavnost, bodo morali projektne načrte za novo postajo (spet) prilagoditi. Finančna konstrukcija projekta se ocenjuje na najmanj 2,5 milijona evrov, od tega naj bi jih občina Cerkno iz evropskih sredstev dobila približno 600.000. ZD Idrija bo moral zagotoviti sredstva za opremo, ostalo bo padlo na ramena občine. Direktor Tomaž Glažar si sicer želi, da bi novo postajo dobili do sredine leta 2025.