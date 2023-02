Šah je prispodoba življenja – da zaščitimo kralja, žrtvujemo kmete

V nadaljevanju preberite:

Zaslužni mojster Silvo Kovač je spregovoril o tem, katera je njegova najljubša otvoritev in ali je bolj napadalec ali obrambni igralec. Koliko romantike je še v tej igri in kako gleda na dvoboj Kasparova z računalnikom Deep Blue. Ali takoj prepozna učenca, ki je nadarjen za šah in komu verjame – Magnusu Carlsenu ali Karlu Niemannu. Leta 1958 je v Portorožu spremljal turnir, na katerem so igrali Bobby Fischer, Tigran Petrosjan, Mihail Talj in Svetozar Gligorić. Tam je začutil, v čem je lepota šaha, pa tudi, koliko se je treba učiti in pripravljati na partije.