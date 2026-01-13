  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Primorska in Notranjska

    Sedem mesecev in več kot tisoč ur dela za slovensko darilo papežu

    Unikatno darilo za papeža nosi sporočilo, ki odraža slovensko krščansko simboliko iz vseh šestih slovenskih škofij.
    Mašni plašč za Leona XIV. FOTO: Ubald Trnkoczy 
    Galerija
    Mašni plašč za Leona XIV. FOTO: Ubald Trnkoczy 
    Anja Intihar
    13. 1. 2026 | 05:00
    8:26
    A+A-

    Ob praznovanju 1500-letnice prihoda škofa Nazarija na škofijski sedež v Koper je 140 klekljaric leta 2024 ustvarilo čipke v tehnikah in elementih idrijske čipke za slavnostna cerkvena oblačila. Mašni plašči so vzbudili nemalo pozornosti, mojstrice obrti so svoje delo namreč odlično opravile. Tako zelo, da se je rodila ideja o mašnem plašču za novega papeža Leona XIV.

    Mašni plašč z idrijsko čipko bodo slovenski škofje ob obisku Ad limina Apostolorum – gre za dolžnost škofov, da obiščejo grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstavijo papežu – v petek podarili papežu Leonu XIV.

    Pri projektu je sodelovalo šest klekljaric, oblikovalka, krojač in dve šivilji. Likovni jezik plašča izhaja iz dveh najstarejših krščanskih znamenj, odkritih na slovenskih tleh: iz kristograma s kamnite plošče v koprski stolnici iz 6. stoletja in iz križa, kakršen se pojavlja v mozaikih emonske krstilnice iz 4. stoletja.

    Pri oblikovanju plašča ima posebno mesto idrijska čipka – v sebi namreč nosi simboliko krščanstva na slovenskih tleh ter predstavlja tukajšnjo Cerkev in njene vernike. Zasnova in izdelava mašnega plašča in mitre za papeža Leona XIV. ter dveh dalmatik sta trajali sedem mesecev in terjali več kot tisoč ur dela predanih ustvarjalk.

    Klekljarica Martina Lapanja je imela še posebej zahtevno delo – za to, da je vse posamezne kose čipk povezala z obrobo, je najprej potrebovala zelo veliko in težko bulo, ki jo je izdelala sama. »Za mašni plač sem morala zvezati 1849 parov klekeljnov, bula je bila težka devet kilogramov. Samo za napenjanje sem uporabila 1600 bucik,« je spregovorila o številkah, ki pa ne povedo povsem, koliko truda, znanja in potrpljenja je bilo v resnici potrebnega, da je izpod njenih rok zrasla krasna čipka.

    Martina Lapanja je sklekljala čipke za celotni mašni plašč in mitro. FOTO: Karmen Govekar
    Martina Lapanja je sklekljala čipke za celotni mašni plašč in mitro. FOTO: Karmen Govekar

    Ni namreč vsak mašni plašč namenjen Petrovemu nasledniku. »To je bil šesti mašni plašč, ki sem ga naredila. Da sem ga lahko klekljala, je bila zame milost in čast,« je povedala izkušena klekljarica iz Idrijskih Krnic, ki je pred leti sklekljala tudi plašč za svojega sina, tedaj novomašnika, danes pa tajnika Koprske škofije Blaža Lapanje.

    Sam je del skupine za pripravo obiska slovenskih škofov v Vatikanu. Na predstavitvi v spodnjeidrijski farni cerkvi je v petek povedal, da sta mašni plašč in mitra za papeža »unikatno, uporabno darilo s sporočilom, ki odraža slovensko krščansko simboliko iz vseh šestih slovenskih škofij«.

    Klekljarice in krojač

    Vzorce za čipko je narisala Petra Marinko Rus, Martina Lapajne je sklekljala čipke za celoten mašni plašč in mitro – škofovsko pokrivalo. Čipke za dalmatiki obeh diakonov so pomagale klekljati še Marica Kosmač, Marija Tratnik, Marjeta Adam, Silva Makuc in Valerija Krivec. Šivilji Bojana Leskovec in Nuška Likar sta čipke prišili na blago porte, mitre in dalmatik ter jih predale krojaču.

    Idrijska čipka je danes znana po vsem svetu, na mašnem plašču papeža Leona XIV. bo predstavljala tudi vrednote, kot so medsebojna povezanost, znanje, obrt ter ponos na domačo kulturo in tradicijo. Martina Lapanja je povedala, da ima zanjo idrijska čipka posebno vrednost, ko se nosi in torej ni zgolj razstavljena na polici, kjer sameva, ne da bi jo kdo v resnici pogledal. Na mašnem plašču bo brez dvoma pritegnila oko tudi kot izjemna modna stvaritev.

    Mašni plašč z idrijsko čipko. FOTO: Ubald Trnkoczy
    Mašni plašč z idrijsko čipko. FOTO: Ubald Trnkoczy
    Na vprašanje, kako se je spoprijel s krojenjem oblačila, ki ga sam nikoli ni nosil in se torej ne more postaviti v vlogo človeka, ki ga bo na sebi imel, je krojač Matej Peljhan odgovoril, da se ukvarja tudi s kostumografijo in da obleka pač naredi človeka: »Oblačilo je lahko malo bolj slovesno, lahko gre za mašni plašč, ne glede na vse pa vpliva na odnos osebe, ki ga nosi, do okolice. Ko ima človek nekaj takšnega na sebi, mislim, da lahko občuti samo mir.« Izkušeni krojač, ki je izdelal že 66 mašnih plaščev, je zadnjega – zanj je potreboval okrog 150 ur – zasnoval v obliki keliha; tudi v tem se papežev razlikuje od preostalih.

    Zaradi krčenja začeli znova

    Ko so klekljarice in krojač pojasnjevali, kako so pristopili k delu, je bilo čutiti, kot da jih je pri tem res vodila nevidna božja roka, pa vendarle ni vedno šlo vse čisto gladko. Sedem mesecev je na prvo misel dolgo obdobje, a ure so tekle, 16. januar se je bližal zelo hitro, izzivi, ko se je čipka skrčila in je bilo treba del izdelave ponoviti, pa so terjali tudi kakšno neprespano noč. In vendarle se je izšlo. Spodnjeidrijčanka Petra Marinko Rus je pri projektu sodelovala kot oblikovalka vzorcev za klekljanje na podlagi osnovnih krojev, ki jih je narisal krojač.

    Njena pot do končnih vzorcev – od intenzivnega razmišljanja in skiciranja do risanja, nenehno v pogovorih s preostalimi ustvarjalci – je trajala 105 ur. »Pri liturgičnih oblačilih je ključna hierarhija, zato sem se po izdelanem vzorcu mašnega plašča odločila, da mora ta izstopati s svojo navidezno preprostostjo, finesami in simbolno globino, da ga mora mitra dopolniti in povzdigniti in da morata dalmatiki [dolgi tuniki, op. a.] za diakona ostati v njegovi senci, a vendar nositi del skupne zgodbe,« je pojasnila Petra Marinko Rus.

    Unikatno darilo nosi sporočilo, ki odraža slovensko krščansko simboliko iz vseh šestih slovenskih škofij. FOTO: Živa Marinko
    Unikatno darilo nosi sporočilo, ki odraža slovensko krščansko simboliko iz vseh šestih slovenskih škofij. FOTO: Živa Marinko

    Čeprav je bil to njen tretji mašni plašč, je vendarle vsak poglavje zase, je poudarila. Ker je imela pri ustvarjanju čisto svobodne roke, je lahko bila pri risanju precej sproščena. Narisala je par klekljarskih izvedb in opazovala, kako se obnesejo.

    »Na koncu sem se odločila za koprski kristogram, odkrit pred dvema letoma, ki je sicer brez črk alfa in omega, je pa obkrožen in vsebuje več stiliziranih src, ki izrišejo senco črk I in X. Najbolj ga nadgradi ovalni križ, ki ga obroblja ris z notranjimi postavki, notranja plast pa prepleta platno in polpremet s praznim prostorom na sredini ter reliefnim kvačkanjem, ki z malo domišljije nariše dodatni križ,« je proces dela opisala sogovornica. Kot največji izziv je poleg izbire simbolike in klekljarskih tehnik, ki bodo z videzom dopolnjevale sporočilo plašča, Petra Marinko Rus navedla »dodatek za krčenje«.

    Martina Lapanja je v klekljanje vložila 754 ur dela.

    Dodatek za šiv je pojem v šiviljstvu, pomeni pa dodatek blaga po širini in dolžini, ki omogoči, da lahko oblačilo šivilja oziroma krojač zašije točno po kroju in tako oblačilo ni premajhno.

    »Ker nisem vedela, kako bi poimenovala dilemo, sem po tem zgledu uporabila pojem dodatek za krčenje. Krojač mi je poslal osnovni kroj brez dodatka za šiv, kar je pomenilo, da moram sama dodati po širini in dolžini toliko prostora, da bo končno čipko možno po kroju našiti na blago. Temu izzivu bi skoraj podlegla in rekla, da vzorca ni mogoče narisati, saj se čipka lahko različno krči, odvisno od tega, koliko posamezna klekljarica zateguje nit ali ravno prav posuka klekeljne ...« je povedala oblikovalka.

    Izkušeni krojač Matej Peljhan je izdelal že 66 mašnih plaščev. FOTO: Ubald Trnkoczy
    Izkušeni krojač Matej Peljhan je izdelal že 66 mašnih plaščev. FOTO: Ubald Trnkoczy

    Če je zadovoljna s svojim vzorcem, je običajno tudi s čipko. Ob plašču in mitri je bilo čutiti, da iz nje (zasluženo) veje ponos na odlično opravljeno delo vseh, ki so sodelovali pri projektu.

    Krojač Matej Peljhan je dejal, da bo papež z novim plaščem, v katerem je tako veliko simbolike, lahko občutil le mir in najbrž bodo podobno občutili tudi tisti, ki bodo oblačilo na Petrovem nasledniku opazovali.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Potovanja
    Festival idrijske čipke

    Med in čipka sta si na neki način podobna – oba nastajata počasi

    Od 13. do 15. junija bo pod sloganom MEDeni prepLET potekal že 43. Festival idrijske čipke.
    Anja Intihar 11. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Čebelnjak

    Pisani meščanski čebelnjak praznuje častitljivih sto let

    Posebnost čebelnjaka, ki so ga pred dobrimi dvajsetimi leti prenovili in »očedili«, je razširjen osrednji del, izdelan iz mrežastih oken s tankim profilom.
    Anja Intihar 7. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Ženska moč s Klimtom v čipki

    Klimtova Die Jungfrau in idrijska čipka sta se zlili v eno

    Ženska moč s Klimtom v čipki je nov presežek članic Društva klekljaric idrijske čipke. Iz malih fragmentov je nastal Klimt – iz Klimta se je rodila čipka.
    Anja Intihar 23. 8. 2024 | 08:25
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Festival idrijske čipke

    Brez revolucionarnih žensk idrijske čipke ne bi bilo več

    Program, s katerim se bodo v mestu poklonili čipki, je bogat in prepleten z različnimi zvrstmi umetnosti in kulture ter športa in kulinarike.
    Anja Intihar 16. 6. 2023 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    mašni plaščidrijska čipkaklekljanjeLeon XIV.papeždarilo za papežačipka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Zahovićevi priredili senzacijo, Amorimovi odpovedali

    Nase sta opozorila predvsem igralca športnih stav iz Velenja in Maribora. Skupaj zadela približno 12.000 evrov.
    13. 1. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Domača predstavitev

    Volkswagnov t-roc zrasel, motorji pa brez dizla

    Športni terenec t-roc znova meri na veliko kupcev. Najprej blagi nato tudi polni bencinsko-električni hibrid.
    Gašper Boncelj 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podražitve hrane

    Dve tretjini potrošnikov hrano kupuje v akcijah

    Najbolj se je podražilo goveje in telečje meso. Dve tretjini vprašanih v anketi Mediane je spremenilo nakupovalne navade.
    Maja Prijatelj Videmšek 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Leva sredina

    Golob povezuje stranke v antifašistični blok

    Medtem ko je desnica že opravila domačo nalogo, poskuša predsednik Gibanja Svoboda preprečiti nepotrebno drobljenje glasov na levi sredini.
    Uroš Esih 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Temna ideološka popotnica in nove delitve

    Desna politika, njeni mediji in katoliška cerkev si zelo intenzivno prizadevajo zamenjati zgodovinske vloge, da bi partizansko gibanje prikazali kot zločinsko.
    Dejan Vodovnik 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podražitve hrane

    Dve tretjini potrošnikov hrano kupuje v akcijah

    Najbolj se je podražilo goveje in telečje meso. Dve tretjini vprašanih v anketi Mediane je spremenilo nakupovalne navade.
    Maja Prijatelj Videmšek 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Leva sredina

    Golob povezuje stranke v antifašistični blok

    Medtem ko je desnica že opravila domačo nalogo, poskuša predsednik Gibanja Svoboda preprečiti nepotrebno drobljenje glasov na levi sredini.
    Uroš Esih 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Temna ideološka popotnica in nove delitve

    Desna politika, njeni mediji in katoliška cerkev si zelo intenzivno prizadevajo zamenjati zgodovinske vloge, da bi partizansko gibanje prikazali kot zločinsko.
    Dejan Vodovnik 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo