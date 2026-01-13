Sedem mesecev in več kot tisoč ur dela za slovensko darilo papežu

Ob praznovanju 1500-letnice prihoda škofa Nazarija na škofijski sedež v Koper je 140 klekljaric leta 2024 ustvarilo čipke v tehnikah in elementih idrijske čipke za slavnostna cerkvena oblačila. Mašni plašči so vzbudili nemalo pozornosti, mojstrice obrti so svoje delo namreč odlično opravile. Tako zelo, da se je rodila ideja o mašnem plašču za novega papeža Leona XIV.

Mašni plašč z idrijsko čipko bodo slovenski škofje ob obisku Ad limina Apostolorum – gre za dolžnost škofov, da obiščejo grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstavijo papežu – v petek podarili papežu Leonu XIV.

Pri projektu je sodelovalo šest klekljaric, oblikovalka, krojač in dve šivilji. Likovni jezik plašča izhaja iz dveh najstarejših krščanskih znamenj, odkritih na slovenskih tleh: iz kristograma s kamnite plošče v koprski stolnici iz 6. stoletja in iz križa, kakršen se pojavlja v mozaikih emonske krstilnice iz 4. stoletja.

Pri oblikovanju plašča ima posebno mesto idrijska čipka – v sebi namreč nosi simboliko krščanstva na slovenskih tleh ter predstavlja tukajšnjo Cerkev in njene vernike. Zasnova in izdelava mašnega plašča in mitre za papeža Leona XIV. ter dveh dalmatik sta trajali sedem mesecev in terjali več kot tisoč ur dela predanih ustvarjalk.

Klekljarica Martina Lapanja je imela še posebej zahtevno delo – za to, da je vse posamezne kose čipk povezala z obrobo, je najprej potrebovala zelo veliko in težko bulo, ki jo je izdelala sama. »Za mašni plač sem morala zvezati 1849 parov klekeljnov, bula je bila težka devet kilogramov. Samo za napenjanje sem uporabila 1600 bucik,« je spregovorila o številkah, ki pa ne povedo povsem, koliko truda, znanja in potrpljenja je bilo v resnici potrebnega, da je izpod njenih rok zrasla krasna čipka.

Martina Lapanja je sklekljala čipke za celotni mašni plašč in mitro. FOTO: Karmen Govekar

Ni namreč vsak mašni plašč namenjen Petrovemu nasledniku. »To je bil šesti mašni plašč, ki sem ga naredila. Da sem ga lahko klekljala, je bila zame milost in čast,« je povedala izkušena klekljarica iz Idrijskih Krnic, ki je pred leti sklekljala tudi plašč za svojega sina, tedaj novomašnika, danes pa tajnika Koprske škofije Blaža Lapanje.

Sam je del skupine za pripravo obiska slovenskih škofov v Vatikanu. Na predstavitvi v spodnjeidrijski farni cerkvi je v petek povedal, da sta mašni plašč in mitra za papeža »unikatno, uporabno darilo s sporočilom, ki odraža slovensko krščansko simboliko iz vseh šestih slovenskih škofij«.

Klekljarice in krojač Vzorce za čipko je narisala Petra Marinko Rus, Martina Lapajne je sklekljala čipke za celoten mašni plašč in mitro – škofovsko pokrivalo. Čipke za dalmatiki obeh diakonov so pomagale klekljati še Marica Kosmač, Marija Tratnik, Marjeta Adam, Silva Makuc in Valerija Krivec. Šivilji Bojana Leskovec in Nuška Likar sta čipke prišili na blago porte, mitre in dalmatik ter jih predale krojaču.

Idrijska čipka je danes znana po vsem svetu, na mašnem plašču papeža Leona XIV. bo predstavljala tudi vrednote, kot so medsebojna povezanost, znanje, obrt ter ponos na domačo kulturo in tradicijo. Martina Lapanja je povedala, da ima zanjo idrijska čipka posebno vrednost, ko se nosi in torej ni zgolj razstavljena na polici, kjer sameva, ne da bi jo kdo v resnici pogledal. Na mašnem plašču bo brez dvoma pritegnila oko tudi kot izjemna modna stvaritev.

Mašni plašč z idrijsko čipko. FOTO: Ubald Trnkoczy

Zaradi krčenja začeli znova

Na vprašanje, kako se je spoprijel s krojenjem oblačila, ki ga sam nikoli ni nosil in se torej ne more postaviti v vlogo človeka, ki ga bo na sebi imel, je krojačodgovoril, da se ukvarja tudi s kostumografijo in da obleka pač naredi človeka: »Oblačilo je lahko malo bolj slovesno, lahko gre za mašni plašč, ne glede na vse pa vpliva na odnos osebe, ki ga nosi, do okolice. Ko ima človek nekaj takšnega na sebi, mislim, da lahko občuti samo mir.« Izkušeni krojač, ki je izdelal že 66 mašnih plaščev, je zadnjega – zanj je potreboval okrog 150 ur – zasnoval v obliki keliha; tudi v tem se papežev razlikuje od preostalih.

Ko so klekljarice in krojač pojasnjevali, kako so pristopili k delu, je bilo čutiti, kot da jih je pri tem res vodila nevidna božja roka, pa vendarle ni vedno šlo vse čisto gladko. Sedem mesecev je na prvo misel dolgo obdobje, a ure so tekle, 16. januar se je bližal zelo hitro, izzivi, ko se je čipka skrčila in je bilo treba del izdelave ponoviti, pa so terjali tudi kakšno neprespano noč. In vendarle se je izšlo. Spodnjeidrijčanka Petra Marinko Rus je pri projektu sodelovala kot oblikovalka vzorcev za klekljanje na podlagi osnovnih krojev, ki jih je narisal krojač.

Njena pot do končnih vzorcev – od intenzivnega razmišljanja in skiciranja do risanja, nenehno v pogovorih s preostalimi ustvarjalci – je trajala 105 ur. »Pri liturgičnih oblačilih je ključna hierarhija, zato sem se po izdelanem vzorcu mašnega plašča odločila, da mora ta izstopati s svojo navidezno preprostostjo, finesami in simbolno globino, da ga mora mitra dopolniti in povzdigniti in da morata dalmatiki [dolgi tuniki, op. a.] za diakona ostati v njegovi senci, a vendar nositi del skupne zgodbe,« je pojasnila Petra Marinko Rus.

Unikatno darilo nosi sporočilo, ki odraža slovensko krščansko simboliko iz vseh šestih slovenskih škofij. FOTO: Živa Marinko

Čeprav je bil to njen tretji mašni plašč, je vendarle vsak poglavje zase, je poudarila. Ker je imela pri ustvarjanju čisto svobodne roke, je lahko bila pri risanju precej sproščena. Narisala je par klekljarskih izvedb in opazovala, kako se obnesejo.

»Na koncu sem se odločila za koprski kristogram, odkrit pred dvema letoma, ki je sicer brez črk alfa in omega, je pa obkrožen in vsebuje več stiliziranih src, ki izrišejo senco črk I in X. Najbolj ga nadgradi ovalni križ, ki ga obroblja ris z notranjimi postavki, notranja plast pa prepleta platno in polpremet s praznim prostorom na sredini ter reliefnim kvačkanjem, ki z malo domišljije nariše dodatni križ,« je proces dela opisala sogovornica. Kot največji izziv je poleg izbire simbolike in klekljarskih tehnik, ki bodo z videzom dopolnjevale sporočilo plašča, Petra Marinko Rus navedla »dodatek za krčenje«.

Martina Lapanja je v klekljanje vložila 754 ur dela.

Dodatek za šiv je pojem v šiviljstvu, pomeni pa dodatek blaga po širini in dolžini, ki omogoči, da lahko oblačilo šivilja oziroma krojač zašije točno po kroju in tako oblačilo ni premajhno.

»Ker nisem vedela, kako bi poimenovala dilemo, sem po tem zgledu uporabila pojem dodatek za krčenje. Krojač mi je poslal osnovni kroj brez dodatka za šiv, kar je pomenilo, da moram sama dodati po širini in dolžini toliko prostora, da bo končno čipko možno po kroju našiti na blago. Temu izzivu bi skoraj podlegla in rekla, da vzorca ni mogoče narisati, saj se čipka lahko različno krči, odvisno od tega, koliko posamezna klekljarica zateguje nit ali ravno prav posuka klekeljne ...« je povedala oblikovalka.

Izkušeni krojač Matej Peljhan je izdelal že 66 mašnih plaščev. FOTO: Ubald Trnkoczy

Če je zadovoljna s svojim vzorcem, je običajno tudi s čipko. Ob plašču in mitri je bilo čutiti, da iz nje (zasluženo) veje ponos na odlično opravljeno delo vseh, ki so sodelovali pri projektu.

Krojač Matej Peljhan je dejal, da bo papež z novim plaščem, v katerem je tako veliko simbolike, lahko občutil le mir in najbrž bodo podobno občutili tudi tisti, ki bodo oblačilo na Petrovem nasledniku opazovali.