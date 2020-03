Šempetrska bolnišnica lani z 2,84 milijona evrov izgube

V. d. direktorja šempetrske bolnišnice Radivoj Nardin je spregovoril o lanskem poslovanju in sanacijskih ukrepih. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V. d. direktorja šempetrske bolnišniceje na današnji seji sveta zavoda spregovoril o lanskem poslovanju in sanacijskih ukrepih. Lani je imela bolnišnica 2,84 milijona evrov izgube. Predsednica sveta zavodaje po seji medijem povedala, da so spremembe nujno potrebne, da bi do njih prišlo pa je potreben dialog.Že ob zamenjavi direktorja oktobra lani so se v svetu zavoda zavedali, da se bolnišnica »potaplja in so razmere zelo kritične«. »Ob predstavitvi tekočega poslovanja smo videli, da se tekoče poslovanje popravlja, tako da računamo na to, da bo ob uveljavitvi novelacije sanacijskega načrta bolnišnica do konca leta prišla na pozitivno ničlo,« je še poudarila predsednica sveta zavoda.Novelacija sanacijskega načrta bo narejena do 20. marca, ukrepi pa naj bi bolnišnico izvlekli iz slabega finančnega stanja.Sindikati v bolnišnici sicer niso v celoti zadovoljni s predlagano reorganizacijo, vendar so po Nardinovih besedah nekatere ukrepe podprli. »Nekatere stvari so ostale še za uskladitev in to bomo tudi naredili,« je napovedal.V lanskem letu je bolnišnica ustvarila 2,84 milijona evrov izgube, kar Nardin sicer ocenjuje za uspeh, saj so v zadnjih dveh mesecih, po njegovem prihodu v Šempeter, uspeli nekaj tudi še sanirati. Zadnja dva meseca lanskega leta je bilo tekoče poslovanje celo pozitivno.»Za naprej pa ocenjujem, da v kolikor bi zadeve sanirali, se preoblikovali in uredili tudi procese, bi lahko poslovali okoli ničle. V kolikor pa tega ne bomo naredili, ni razloga, da bi se kaj spremenilo in bi bila tako izguba konec leta okoli tri do štiri milijone evrov,« je še povedal Nardin.Z dnevnega reda so sicer zaradi poznega prejema gradiva za sejo umaknili točki o predlagani reorganizaciji in statutu. Predsednica je prepričana, da bo odlog le koristil pravilni odločitvi ob temeljiti analizi ukrepov. »Analiza je bila sicer že narejena, vendar se določeni sindikalni partnerji niso strinjali s samo predlagano reorganizacijo.« Zaradi hitrega reševanja nakopičenih težav se bo svet Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica ponovno sestal predvidoma že konec tega meseca.