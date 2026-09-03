Šest ličnih bralnih hišic zraslo tudi na Cerkljanskem

Knjigobežnice so za ljubitelje knjig in branja eden od najbolj simpatičnih in dobrodošlih projektov, poznanih v Sloveniji in na tujem.

Gre za hiške različnih oblik, ki sicer ne morejo nadomestiti knjižnic, so pa dostopen vir idej in navdiha, hkrati pa poudarjajo pomen skupnosti, ki branje in knjige postavlja na vidno mesto. Po slovenskih krajih jih stoji že več kot 200.

Šest novih hišk je pred kratkim zraslo na Cerkljanskem. Projekt je Mestna knjižnica in čitalnica Idrija po vzoru idrijskih »bajtabukev« namreč razširila v sosednjo občino. Pet jih že stoji, zadnja bo postavljena vsak čas.

Kot je povedala direktorica Mestne knjižnice in čitalnice Idrija Tina Močnik, želijo s tem širiti in spodbujati bralno kulturo tudi zunaj knjižnice ter knjige ponesti na prosto – med ljudi.

»Naša želja je, da knjiga mimoidočega pritegne k branju in morda posledično tudi k obisku knjižnice. Izkušnje iz Idrije so zelo dobre, saj opažamo, da obiskovalci redno jemljejo knjige iz hišk, pa tudi prinesejo svoje,« je dodala Močnikova.

Hiške polnijo ljubitelji knjig, ki želijo prebrane zgodbe deliti z drugimi. FOTO: Sašo Tušar

Tudi cerkljanske bajtabukve bodo delovale po načelu vzemi ali pusti. Bralec si lahko knjigo iz hiške izposodi, jo obdrži za zmeraj, če mu je tako ljuba, ali pa prinese kakšno iz lastne zbirke, od katere se lahko poslovi. Na Idrijskem si knjige jemljejo iz hišk tako domačini kot turisti in najbrž bo podobno tudi na Cerkljanskem.

Lokacije so knjižničarji izbrali v sodelovanju z občino Cerkno ter krajevnimi skupnostmi.

Stojijo v Cerknem pri trgovini Mercator in v novem športnem parku, tri pa so postavljene po vaseh – na reki, na Bukovem in v Zakrižu. Šesto bodo v kratkem postavili v Otaležu v gasilskem domu.

Dobra knjiga je zlata knjiga

Nove hiške krasi citat pisatelja Franceta Bevka. FOTO: Sašo Tušar

Hiške je izdelal domačin. Prvotni načrti, da bi bile po vzoru idrijskih rudarskih hišk izdelane v slogu cerkljanske hiše, so se izjalovili, saj bi to pomenilo precej višjo finančno investicijo, ki pa si je knjižnica ne more privoščiti.

Take, kot so, so tudi bolj primerne za postavitev na prostem oziroma pod streho, zato bodo krajanom in tujcem na voljo vse leto, medtem ko morajo na zunanje dejavnike bolj občutljive idrijske bajtabukve čez zimo pospraviti.

Nove hiške krasi citat pisatelja Franceta Bevka, ki je nekoč dejal, da je »dobra knjiga zlata knjiga«.

Knjigobežnice so bralni projekt, ki ima po svetu ogromno podpornikov. Kar je za nekoga postalo odveč, je za drugega, ki v hiški odkrije dobro knjigo, morda pravi zaklad.

Čeprav se v hiškah najdejo večinoma rabljene knjige, pa so nekatere založbe projekt podprle, tako da je z nekaj sreče mogoče najti tudi nove knjige.