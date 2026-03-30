Škoda po vetrolomu bo v TKK Srpenica presegla milijon evrov

Močan veter, ki je konec tedna pustošil po Zgornjem Posočju, je med podjetji največ škode povzročil na objektih TKK Srpenica. Škoda je po besedah direktorja Uroša Lozarja na vseh objektih, posledica je tudi izpad proizvodnje. Škodo še popisujejo, zagotovo pa bo zapisana s sedemmestno številko, je povedal.

»Najhuje je bilo poškodovano največje skladišče, naš logistični center pa upravna stavba, tudi strehe proizvodnih prostorov. Da ne govorim o manjših poškodbah, poškodovani so vsi naši objekti, fasade, okna, zasteklitve in podobno,« je za medije povedal Lozar.

Zaposlene so morali že v četrtek evakuirati iz poslovnih objektov, ob koncu tedna pa so pomagali pri odstranjevanju posledic ujme.

O dogajanju in škodi so sproti obveščali belgijske lastnike. Ti jim bodo v prihodnjih dneh pomagali tudi tako, da bodo del proizvodnje, predvsem izdelavo poliuretanske pene, iz Srpenice začasno preselili v Belgijo ali na Poljsko. Sicer pa imajo vse objekte zavarovane, tako da računajo na odškodnino.

Ker se v tem tednu napoveduje nov močan veter, bodo morali pohiteti z vsaj začasno sanacijo strehe. »Skrbijo nas predvsem morebitne padavine zaradi strehe na skladišču. Zato danes in jutri hitimo z začasno sanacijo, odpadke pa sproti odvažamo, tako da zaradi tega ne bi smeli imeti težav,« je še povedal direktor TKK Srpenica.

Bovški župan Valter Mlekuž je povedal, da je bilo v preostalem delu občine tudi nekaj odkritih streh predvsem na stanovanjskih objektih. Občina Bovec je utrpela škodo le na t. i. Gozdni hiši, ki je v lasti občine.

Občanom je obljubil pomoč pri sanaciji škode. »Vsakomur, ki bo prišel na občino in povedal, kakšno škodo ima in kje mu lahko pomagamo, smo vedno pripravljeni pomagati in skupaj poiskati pomoč,« je še dejal Mlekuž.