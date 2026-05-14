Soča bo polepšala portoroško plažo

Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.

Portoroške kopalce bo čez približno teden dni pričakala polepšana, prijaznejša in deloma tudi povečana plaža Portorož. To bodo dosegli z veliko količino rečnega proda, ki ga polagajo v obalni pas tretjinskega dela te plaže. Upravljavec plaže in vseh kopalnih območij v piranski občini Okolje Piran bo za letošnje izboljšave na portoroških in piranskih plažah namenil skoraj 950.000 evrov. Podoba plaže Portorož bo bistveno spremenjena. Okolje Piran bo letos za ureditev namenilo skoraj milijon evrov. Spremenjena uredba odvzela divjim plažam status kopalnih vod. Turistično združenje Portorož in večina Portorožanov so poseg v izboljšavo osrednjega portoroškega kopališča pozdravili, saj od upravljavcev plaž že leta zahtevajo več vlaganj in skrbi za ta pomembni del turistične infrastrukture. ...