Zaradi onesnaženja reke Soče so v občini Kanal ob Soči na območju od Rodeža do Plavi do preklica strogo prepovedali kopanje v reki. Po do zdaj znanih podatkih je manjša količina neznane snovi odtekla v reko in pustila oljne madeže, je pojasnil poveljnik občinske civilne zaščite Igor Komac.



Onesnaženje so sicer zajezili, novogoriški poklicni gasilci so vstavili pivnike, pripadniki civilne zaščite pa obvestili kopalce ob reki, je še povedal Komac. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan.