Socialne oskrbovalke zaradi epidemije niso obstale

Varovanci doma upokojencev idrija. FOTO: Anja Intihar



Stresno ni sámo delo, temveč negotova prihodnost

Idrija - Epidemija koronavirusa je zahtevala nujne ukrepe tudi pri izvajanju pomoči na domu v Idriji in Cerknem. Niso čakali na navodila države , pač pa so se zanesli na jasna navodila vodstva doma upokojencev. Socialne oskrbovalke te dni zagotavljajo le najnujnejša opravila, večinoma pomoč pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil in prinašanje toplih obrokov. Prednost imajo tisti , ki si tega ne morejo urediti sami ali s pomočjo svojcev.V idrijskem domu upokojencev še vedno razvažajo tople obroke v idrijski in cerkljanski občini, vendar novih uporabnikov vsaj začasno ne sprejemajo . Na terenu od ponedeljka do petka deluje sedem oskrbovalk (pred epidemijo jih je bilo devet), konec tedna pa dve v Idriji in ena v Cerknem. Vse dosledno upoštevajo navodila o uporabi zaščitnih sredstev in ravnajo tako, da kar najbolj zmanjšajo tveganje za prenos okužbe.»Uporabljajo rokavice in zaščitne maske, ki jih menjajo na dve uri oziroma po vsakem stiku z uporabnikom. Pri tistih z več zdravstvenimi težavami si nadenejo še zaščito za čevlje,« pravi koordinatorka pomoči na domu v tej ustanovi. Če bi popolnoma prenehali izvajati storitve, opozarja, bi uporabnike s šibkejšo socialno mrežo pahnili v še hujšo stisko. Kosilo, nasmeh in kratek pogovor, pa čeprav na varni razdalji, starejšim in tistim z dolgotrajnimi težavami v duševnem razvoju pomenijo prekinitev dnevne osame.»Pomembno je, da ohranimo zaupen odnos, ki smo ga sčasoma stkali z ljudmi, da jih vprašamo, kako se počutijo. Ljudje to potrebujejo, starejši so zdaj, med epidemijo, popolnoma izolirani, brez stika z družino, vnuki. Pomoč na domu je za nekatere sploh edini stik z zunanjim svetom,« dodaja Bevkova.Nemalokrat gredo oskrbovalke na prošnjo uporabnikov še na hitro v lekarno in po manjših nakupih. Dogaja se tudi, da kateri od uporabnikov zgolj odškrne vrata in v strahu pred okužbo ne upa na plano, kar je dokaz, da se ljudje dobro zavedajo resnosti bolezni covid-19 in ravnajo pametno.V Cerknem so pomoč na domu ohranili praktično v polnem številu, medtem ko v Idriji za zdaj ostaja okrog 40 uporabnikov. Panike pri ljudeh ni, tudi zato, ker oskrbovalke pristopajo umirjeno in pozitivno. Če se bo med uporabniki kdo okužil s koronavirusom, se bodo sproti dogovarjali, ali bodo pomoč na domu še izvajali in kako, da bo varno za vse.Trenutno največji stres za oskrbovalke ni sámo delo, pač pa negotova prihodnost. »Pomoč družini na domu izvajamo na podlagi koncesije z občinama Idrija in Cerkno, kar pomeni, da je delež zaposlenih odvisen od količine opravljenih efektivnih ur. Glede na upad storitev zaradi epidemije bo efektivnih ur manj, tako bo manj tudi finančnih sredstev, ki jih dobimo od občine. Zato upam na razumevanje in sodelovanje tudi na njihovi strani,« še pravi Lara Bevk.