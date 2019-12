Sopotniki pripeljali tudi v Idrijo

Stična točka mestna dnevna soba

Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je nastal z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje.

Po podatkih statističnega urada je bilo v letošnjem drugem četrtletju v idrijski občini 2708 prebivalcev, starejših od 65 let. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Idrija – V idrijski občini so se včeraj razveselili Sopotnikov – brezplačnih prevozov za starejše, s katerim skuša zavod za medgeneracijsko solidarnost preprečiti oziroma zmanjšati izoliranost najbolj ranljive skupine prebivalcev. Osama je največja prav na podeželju, stroški oskrbe v domovih za starostnike so visoki, sorodniki pa za starše oziroma stare starše zaradi službenih obveznosti predvsem v dopoldanskih urah pogosto nimajo veliko časa.Občina je pred kratkim od ene od domačih korporacij v uporabo prejela vozilo, s katerim bodo od 20. januarja prostovoljci starejše od 65 let vozili po (nujnih) opravkih – na banko, k zdravniku, v trgovino, tudi na kulturne prireditve ali izlet, če se bo pokazala potreba po tem. Po podatkih statističnega urada je bilo v letošnjem drugem četrtletju v idrijski občini 2708 prebivalcev, starejših od 65 let.Centralna točka brezplačnih prevozov bo pri Golitu, kjer občina ureja skupnostni center oziroma mestno dnevno sobo, kakor so jo poimenovali. Namenjena bo tako uporabnikom prevozov kot prostovoljcem, ki jih bodo izvajali – te še nabirajo, a sodeč po sinočnjem zanimanju za projekt, jih ne bo težko zbrati. Prav prostovoljci tudi igrajo ključno vlogo pri Sopotnikih, starejše občane namreč ne le vozijo naokrog, pač pa skrbijo tudi za prijetno druženje, česar starostnikom velikokrat manjka. Po izkušnjah iz drugih občin so prostovoljci največkrat mlajši upokojenci oziroma mlajši iskalci zaposlitve, ki so po Zakonu o prostovoljstvu registrirani, zavarovani in imajo tudi pravico do prevoza na delovno mesto ter do malice.»Sopotniki je dobrodošel zato, ker bodo z njim dobili prevoz tisti brez dostopa do rednih avtobusnih linij ali pa se z avtobusom celo ne morejo več voziti,« je o koristni plati projekta povedal idrijski županin projekt Sopotniki označil kot most, ki bo povezal različne generacije ter krajevne skupnosti. S Sopotniki bodo pridobili ne le starejši od 65 let, pač pa celotna skupnost.Prevozi bodo brezplačni, naročiti jih bo mogoče s klicem na telefonsko številko 051 299 555, koordinatorske niti projekta v roke prevzema svetovalka. Na občini pričakujejo, da bodo letni stroški za prevoze okrog 15.000 evrov, zaposlitev koordinatorke v ta znesek ni vključena.»Žalostno dejstvo je, da je naša država javni potniški promet popolnoma opustila, kar izjemno prizadene starejšo populacijo na podeželju, še bolj pa prizadene najbolj ranljivo skupino, to so starejše ženske. Izključenost in nedostopnost je tako huda, da so se bile občine primorane same organizirati. Ta dejavnost je prepuščena polju prostovoljstva in to mislim je en velik politični problem, ki bi ga v naši družbi morali začeti reševati,« je o nujnosti tovrstnih brezplačnih prevozov za starejše že pred časom povedala svetovalka za družbene dejavnosti na občini IdrijaBrezplačni prevozi za starejše so se po besedah predstavnikov Zavoda Sopotniki kot dobra praksa pokazali že v nekaterih drugih slovenskih občinah, na Primorskem med drugim v Ajdovščini, Tolminu in Mirnu - Kostanjevici.