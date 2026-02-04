Kako po novem na dializo, če ne bo koncesionarja?

Direktor Zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar je pred natanko letom dni dobil drugi mandat na čelu te ustanove. Zaključil ga ne bo, saj je tik pred novim letom napovedal upokojitev. S 1. marcem bo direktorsko funkcijo za šestmesečno obdobje prevzela Branka Florjančič.

Razpis za novega direktorja je odprt od 28. januarja. Tomaž Glažar se, kot je povedal na današnji novinarski konferenci, umika iz osebnih razlogov. Glede na prve ocene je zdravstveni dom ob devetih milijonih prihodkov lansko leto končal s približno 300.000 evri minusa – razlog za to je (tudi) v dejstvu, da si morajo v ustanovi precej pomagati z zunanjimi kadri – predvsem pri nujni medicinski pomoči. Delo po podjemni pogodbi je za zdravstveni dom za okrog 70 odstotkov dražje kot pa delo prek s. p. Trenutno imajo v Idriji sklenjenih nekaj več kot 30 podjemnih pogodb za različne dejavnosti.

K negativnemu rezultatu poleg nujne medicinske pomoči prispevajo tudi nenujni in sanitetni prevozi, in to zaradi oddaljenosti soustanoviteljic zavoda od večjih mest. »Zaradi sprememb v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti se bomo morali odpovedati sanitetnim prevozom, saj z gospodarskimi družbami ne smemo več podpisovati pogodbe. Kadra oziroma voznega parka, da bi jih izvajali sami, pa nimamo,« je poudaril Glažar. Idrijski občinski svetniki bodo že na jutrišnji seji obravnavali koncesijo za sanitetne prevoze; ZD Idrija jih bo namreč izvajal le še do konca maja.

Kako naprej, če občina ne najde koncesionarja? Glažar je opozoril, da se bodo morali bolniki – med njimi na primer dializni – znajti sami, saj se ministrstvo za zdravje na opozorila direktorjev posameznih zdravstvenih domov iz občin, oddaljenih od večjih mest, ni odzvalo. »Zadeva je akutna in zelo problematična, ni pa krivda ne občine ne zdravstvenega doma, pač pa zakonodajalca oziroma tistega, ki je predlagal takšne rešitve,« je bil oster Glažar.

Tomaž Glažar odhaja iz osebnih razlogov. FOTO: Bojan Tavčar

Novela zakona ni spremenila ureditve sanitetnih prevozov, pač pa je »uredila« temeljno strukturo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, pogoje za delovanje in dovoljenja, kar bo z junijem neposredno vplivalo na izvajalce sanitetnih prevozov v okviru zdravstvenega sistema.

Ponazorjeno s primerom – če iz ZD Idrija v Ljubljano ali Novo Gorico peljejo dializnega bolnika, reševalec med čakanjem ne sme – ker ZD tam nima koncesije – opraviti še kakšne druge vožnje. Koncesionar jih lahko. Nenujne prevoze z reševalnim vozilom, v katerih se lahko pelje tudi spremstvo, bodo v ZD Idrija izvajali še naprej – njihov vozni park sicer obsega štiri reševalna vozila, kombi za sanitetne prevoze in dve osebni vozili.

Neopredeljenih še več kot 700 pacientov

Kritični do Glažarjevega vodenja so bili v preteklosti predvsem člani Liste Odgovorni za občino Idrija – med drugim so mu očitali, da mu že v prvem mandatu ni uspelo izpolniti nekaterih obljub in da se je slabo odrezal tudi pri iskanju specialistov družinske medicine. Nekaj časa je v Idriji zaradi kadrovske stiske namreč obratovala zgolj nadomestna ambulanta, in sicer tudi za tiste, ki so sicer imeli izbranega osebnega zdravnika.

Po Glažarjevih besedah dodatna ambulanta danes dobro funkcionira – trenutno je sicer še zmeraj neopredeljenih okrog 740 pacientov družinskih zdravnic, ki sta se upokojili. Je pa dobra novica za občanke, da v zdravstveni dom (končno) prihaja stalna ginekologinja, ki že opredeljuje pacientke. Delala bo tri dni v tednu po šest oziroma štiri ure. Še naprej bodo v ginekološki ambulanti delali tudi vsi trenutni zunanji pogodbeniki.

V Cerknem bo predvidoma v začetku poletja opredeljevala nova družinska zdravnica, v nedoločni prihodnosti ostaja selitev zdravstvene postaje. Glažar je skozi svoja mandata o tem projektu vseskozi govoril (pre)optimistično. Gradbeno dovoljenje za prostore nekdanje Ete, kamor jo bodo selili, je sicer pridobljeno.

Nenujne prevoze bodo v ZD Idrija izvajali še naprej. FOTO: Uroš Hočevar

Po besedah župana Gašperja Uršiča s projektantom zaključujejo zadnje manjkajoče postavke v popisu del, ki so potrebna za natančnejšo finančno opredelitev investicije. »Ko bodo ti podatki dokončni, jih bomo prenesli v občinski proračun in finančni načrt ter jih skupaj s predvidenimi viri financiranja, vključno z zadolževanjem, predstavili občinskemu svetu. Pri tem velja poudariti, da proračun za zdaj še ni sprejet, zato je projekt še v fazi finančnega usklajevanja in odločanja,« je dejal Uršič.

Po potrditvi finančne konstrukcije bo sledila objava javnega razpisa za izbor izvajalca – predvidevajo, da bo za izvedbo projekta potrebna najmanj 15-letna zadolžitev občine. Župan je kot možne vire financiranja zdravstvene postaje navedel sredstva ministrstva za zdravje v višini 360.000 evrov in prihodke iz naslova najemnin, kar bo prineslo približno 300.000 evrov. Višina sredstev Eko sklada je odvisna od dokončanih projektantskih podatkov, računajo pa na okrog četrt milijona evrov.

Prostori prenovljenega laboratorija v ZD Idrija. FOTO: Anja Intihar

Projektantska ocena projekta se suče okrog 4,5 milijona evrov. Na vprašanje, ali se pričakuje, da bo v kakšnem delu finančno h gradnji nove zdravstvene postaje kaj prispeval tudi zdravstveni dom sam, je Uršič odgovoril: »Da, za opremo in v skladu z zmožnostmi. Tudi oprema, ki smo jo kupovali doslej – za fizioterapijo na lokaciji večnamenskega centra –, se bo prenesla v nove prostore.«

Svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija se bo sestal predvidoma 17. februarja – dan po tem, ko se izteče rok za prijavo na razpis za direktorja ustanove.