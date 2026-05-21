Sredi Portoroža ne bo igralnice, morda bo igralni salon

Gradbeni inšpektorji so zahtevali, da Grafist pridobi gradbeno dovoljenje. Prenova je vredna pet milijonov evrov.

Sredi Portoroža ne bo klasične igralnice. To je mogoče reči po tem, ko je gradbeno podjetje Grafist, investitor in izvajalec del pri prenovi restavracije Ljubljana, minule dni vendarle pridobil gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta. Namesto igralnice projekt predvideva restavracijo, ki pa jo lastnik menda vedno lahko opremi tudi z igralnimi avtomati. V tem primeru bi imeli v notranjosti objekta, ki v »pristanišču vrtnic« najbolj bode v oči, igralni salon. Inšpektorji so za rekonstrukcijo zahtevali gradbeno dovoljenje. Investitor je moral za uzurpacijo plačati 27.000 evrov kazni. Objekt bodo odprli najkasneje 10. junija. Restavracija Ljubljana je med najbolj izpostavljenimi objekti v središču kraja. Najprej zato, ker je bila v času, ko je Istrabenz vodil Igor Bavčar, ...