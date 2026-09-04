Tolminska formula: vpis k zdravniku brez dolgih vrst – kako jim je uspelo?

V sredo je v Zdravstvenem domu Tolmin potekal vpis pacientov k novi družinski zdravnici. Kljub večjemu številu ljudi je bil postopek organiziran tako, da pred zdravstvenim domom ni bilo dolgih čakalnih vrst. Vrste po dobre pol ure ni bilo več. Zaradi izkušenj iz nekaterih drugih okolij, kjer se je ob podobnih vpisih ustvaril kaos, postopek pa je bil za paciente dolgotrajen in ne nujno uspešen, je tolminski primer lahko poučen. Torej: Kakšna je tolminska formula? Direktor Zdravstvenega doma Primož Uršič za Delo pojasnjuje, da so se na vpis intenzivno pripravljali: »V proces smo vključili vse naše razpoložljive kadre, za posamezne ambulante in dejavnosti smo priredili redno delo in jih dodali v proces, da bi vpisi potekali čim hitreje in tekoče. Sam vpis smo sicer razdelili tako, da so ob ...