Tradicionalni Prfarski dnevi že dolgo niso več »zgolj« versko obarvani

Spodnja Idrija bo ob velikem šmarnu spet zaživela. Tradicionalni praznik, ko v kraju pripravljajo okusne štruklje, pletejo venčke, tečejo, igrajo nogomet in košarko, balinajo, se zabavajo in plešejo, vsako leto privabi veliko obiskovalcev od blizu in daleč.

Veliki šmaren je spodnjeidrijski farni praznik. V kraju, ki je bil v dokumentih prvič omenjen leta 1156, ko naj bi v njem nad reko Idrijco že stala cerkev, okrog 15. avgusta tradicionalno pripravijo Prfarske dneve. Spodnjeidrijčanke vsako leto že pred glavnino dogajanja pletejo bršljanove venčke, s katerimi okrasijo farno cerkev.

V petek in soboto, 14. in 15. avgusta, se bo znova zvrstilo več športnih in zabavnih prireditev za vse generacije. Praznik namreč že nekaj časa ni več »zgolj« versko obarvan, pač pa si organizatorji iz krajevne skupnosti Spodnja Idrija in občine Idrija prizadevajo privabiti širše množice obiskovalcev.

V petek ob 17. uri se bo začel otroški program s tombolo, različnimi delavnicami in otroško predstavo, večer pa nato sklenil s tradicionalnim koncertom pod župnijsko lipo in kinom pod zvezdami.

Sobota bo športno obarvana. Ob 9. uri bo start 3. Fara traila, ki s 600 metri višinske razlike in desetkilometrsko traso je dober zalogaj za rekreativne tekačice in tekače. Do 14. avgusta znaša prijavnina 25 evrov, na dan prireditve pa 30 evrov. Letošnja novost sta otroški in predšolski trail.

Kot je povedal domačin Jernej Štremfelj, ima raziskovanje poti okrog domačih krajev zagotovo poseben čar: »Za Fara trail lahko rečem, da ima kar dobro premišljeno traso, ki je tudi marsikaterega domačina pripeljala na kakšen še neodkrit kotiček. Že zaradi tega se splača prijaviti. Prireditev je namenjena vsem, ki si želijo gibanja v naravi. Tudi tisti, ki bodo desetkilometrsko traso prehodili, so dobrodošli.«

Spodnjeidrijski gasilci bodo imeli dan odprtih vrat. FOTO: Anja Intihar

Namensko zasnovali raznolik program

Od 9. ure bodo potekale tudi druge športne aktivnosti. Organizatorji vabijo na košarkarski turnir tri na tri, balinanje, nogomet, namizni tenis in turnir v odbojki na mivki (z denarnim skladom za prva tri mesta), z domačimi dobrotami bo vabila lokalna tržnica ...

Pred večerno zabavo z bogato kulinarično lokalno ponudbo – na voljo bodo tudi prfarski štruklji – pa bodo članice in člani PGD Spodnja Idrija prevzeli gasilsko vozilo in vitrino. Še prej vse, ki jih zanima prostovoljno gasilstvo, vabijo na dan odprtih vrat.

Predsednik Krajevne skupnosti Spodnja Idrija Vojko Carl je tudi letos poudaril, da si želijo obiskovalcev od blizu in daleč, saj so pester program zasnovali prav z namenom, da bo privabil različne generacije tako domačinov kot prišlekov iz drugih krajev.