Tudi festival idrijske čipke moral priznati premoč koronavirusu

S tekmovanjem za pokal Ivanke Ferjančič letos ne bo nič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

S festivalom Idrija vsako leto sporoča zgodbo o idrijski čipki, njeni vpetosti v slovenski in evropski prostor, o vplivu na ustvarjalnost naših ljudi, o priložnostih, ki jih ponuja za prijateljevanja in druženja, o mojstrovini, ki v sebi prepleta tradicijo in sodobnost.

Idrija – Čeprav so se lokalne organizacije trudile, da bi 39. festival idrijske čipke (FIČ) v juniju le izpeljali, je izbruh koronavirusa tudi njim prekrižal načrte. Včeraj so na sestanku strokovnega odbora skupaj z občino Idrija tako sklenili , da tradicionalne prireditve v načrtovanem obsegu ni mogoče izpeljati, in se odločili, da izpeljejo zgolj nekaj virtualnih dogodkov, sicer pa bo moral FIČ v polnem obsegu počakati na svojo jubilejno, 40. izvedbo. O vsebini letošnjega virtualnega festivala se bodo dogovorili v prihodnjih dneh.Kot je za Delo povedala direktorica Zavoda za turizem Idrija je bila odločitev za odpoved množičnega dogodka neizbežna : »Odpoved festivalskih dogodkov je posledica celotne nastale situacije, vezane na koronavirus, in vpliva s turističnega vidika na celotno destinacjio Idrija v tolikšni meri kot vse drugo. Nekako brez turistov, z omejenim gibanjem oziroma zaprtimi mejami, tudi če zanemarimo vse druge dejavnike, festival nikakor ne bi imel nobenega učinka. Zavedati se moramo, da je pred vsemi na prvem mestu skrb za zdravje in varnost ljudi. Tudi če bi se odločili, da festival izvedemo, menim, da bi bil obisk negotov.«Festival idrijske čipke je v letošnjem letu znova obetal bogat in pester tridnevni program , vrhunec bi kot vsako leto predstavljalo nedeljsko tekmovanje v klekljanju za priznanje Ivanke Ferjančič. Ker gre za največji turistični dogodek v Idriji in njeni širši okolici, ki v mesto privabi številne obiskovalce od blizu in daleč, bo to za kraj in regijo precejšen (finančni) udarec.Direktorica Zavoda za turizem je o tem dejala: »Zavedati se moramo, da so institucije, ki sodelujejo pri pripravi festivala, že v likvidnostnih težavah, saj so zaradi nastale situacije ostale brez lastnih prihodkov, tudi mi na zavodu. To pomeni, da bi bil program, ki smo ga zastavili, težko izvedljiv, saj zanj ne bi imeli zadostnih finančnih sredstev. Festival idrijske čipke je bil doslej financiran v 50 odstotkih od občine, 50 odstotkov preostalih sredstev pa so prispevali sponzorji. V tej situaciji na sponzorska sredstva v nobenem primeru ne moremo računati. Festival je tudi mednaroden. Vemo, da čipkarska šola privabi na festival ogromno partnerjev iz tujine, ki se ga letos vsekakor ne bi mogli udeležiti. Prav tako pride na festival ogromno tujih gostov, predvsem iz Italije. Tudi če se meje do junija odprejo, je vprašanje, koliko ljudi bo potovalo, sploh starostna struktura tistih, ki je festival obiskovala.«Hkrati z virtualno izvedbo festivala na Zavodu za turizem zagotavljajo, da ne bodo pozabili tudi na promocijo destinacije Idrija. S pospešenimi promocijskimi aktivnostmi, ki bodo usmerjene v izlete v naravo, bodo s povabili v naše gostilne, restavracije kot tudi na oglede v rudnik, muzej, čipkarsko šolo in druge objekte kulturne dediščine ter s promocijo k nakupu idrijske čipke poskušali omiliti posledice, ki jih je prinesla trenutna situacija.Bo zaradi odpovedi letošnjega festivala jubilejni, 40. festival prihodnje leto še bolj bogat in usmerjen k ustvarjalnosti in izročilu, ki ga predstavlja idrijska čipka?»Trenutno smo usmerjeni v izvedbo virtualnega festivala, za katerega želimo, da po kakovosti ne bo zaostajal za resničnimi, doslej izvedenimi. Razmišljamo seveda tudi o 40. festivalu idrijske čipke, vendar konkretnih načrtov zanj še nimamo, saj smo še vedno v zelo negotovi situaciji, ko je težko karkoli planirati. Upajmo na najboljše in na to, da bomo okroglo obletnico festivala izvedli tako, kot si bomo začrtali,« je še dodala direktorica Zavoda za turizem Idrija.