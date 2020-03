ZD Idrija vstopna ambulanta za Covid-19, domu upokojencev hudo primanjkuje zaščitne opreme

V DU Idrija medtem poskušajo improvizirati, tudi s šivanjem pralnih zaščitnih mask. FOTO: Anja Intihar



V domu upokojencev sami šivajo maske

Zaščitne opreme primanjkuje po vsej državi. FOTO: Blaž Samec/Delo



Okužba potrjena pri 286 primerih

Idrija – Občani Idrije in Cerknega so ob sumu na okužbo s koronavirusom doslej morali na odvzem brisa v Tolmin ali Šempeter, ker pa na ministrstvu za zdravje v drugi fazi širjenja okužbe pričakujejo večji priliv težje obolelih pacientov, so prejšnje vstopne točke za obravnavo in odvzem brisov spremenili v vstopne ambulante za Covid-19. Tako je kot vstopna ambulanta danes začel delovati tudi Zdravstveni dom (ZD) Idrija Vstopna ambulanta, kot so zapisali na spletni strani občinske uprave, deluje v prostorih Centra za krepitev zdravja v stavbi obnovljenega starega zdravstvenega doma. Pacienti s sumom na okužbo s koronavirusom bodo tako vstopali drugje kot ostali pacienti, ki bodo v idrijsko zdravstveno ustanovo prišli zaradi drugih težav.Pri vzpostavljanju ambulante Covid-19 se v ZD Idrija za zdaj ne soočajo s kakšnimi težavami, saj so že konec prejšnjega tedna za usklajevanje dela in pravočasno prilagajanje dela morebitnim spremembam v okolju ustanovili koordinacijsko skupino, ki se dnevno sestaja. Tudi organizacija dela je bila v začetku tedna postavljena tako, da so lahko začeli delovati kot vstopna ambulanta za Covid-19. Po vsej državi se zdravstveni in socialno-varstveni zavodi sicer soočajo z velikim pomanjkanjem zaščitne opreme. V ZD Idrija so je imeli nekaj že od prej, nekaj so jo dobili včeraj, pošiljko pričakujejo tudi še v prihodnjih dneh. Ne morejo pa oceniti, ali je imajo dovolj, ker so razmere s koronavirusom nepredvidljive.Medtem se s pomanjkanjem zaščitne opreme soočajo v Domu upokojencev Idrija. »Najhuje je z zaščitnimi maskami FFP2 in 3, ki niso dobavljive, nimamo niti ene. FFP 1 smo jih v zadnjem mesecu dobili 100, kar zadošča za dva dni dela z bolniki v izolaciji,« je za Delo povedala direktorica»Kirurške maske iščemo pri različnih dobaviteljih, smo jih naročili, čakamo, naj bi prišle v roku enega tedna. Žal pa te maske zadoščajo le za splošno zaščito oziroma za delo z oskrbovanci, za katere domnevamo, da niso okuženi. Zaščitnih plaščev imamo dovolj za kak dan dela v izolaciji, navadnih zaščitnih rokavic imamo dovolj, zaščitne rokavice s podaljšanim rokavom (za čez plašč) niso dobavljive, zaščitna očala imamo. Razkužil za roke imamo za kak teden. Smo jih pa naročili pri slovenskem proizvajalcu, tako da pričakujemo, da bodo prišla v kratkem. Medtem improviziramo z redčenjem denaturiranega alkohola,« je dodala.Potrebe po zaščitni opreme so podali tudi na Civilno zaščito, vendar opreme z njihove strani še niso prejeli. Danes zjutraj je direktorica dobila odgovor, da so v pripravi nove usmeritve zbiranja potreb po občinah in da bodo sporočili, ko bodo pripravljene. Če, kdaj in koliko od potrebne opreme bodo sploh dobili, ni jasno.Medtem pa cene razkužil in zaščitnih mask skokovito rastejo, zvišale so se za od desetkrat do pa tudi do dvestokrat! »Čeprav naj bi jih vlada zamrznila na ravni od sobote zjutraj, se zdi, da dobavitelji tega ne upoštevajo. Mi pa vzamemo vse po kakršni koli ceni, samo da je. Pa tudi sicer – zamrznitev cen bi morala biti na cene ob začetku izbruha pred dvema tednoma, v soboto zjutraj so že tako skoraj vse segle v nebo,« je še opozorila Urška Močnik. V DU Idrija medtem poskušajo improvizirati, tudi s šivanjem pralnih zaščitnih mask.Po podatkih Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) v omenjenih občinah ni uradno potrjena še nobena okužba s koronavirusom. Včeraj so z NIJZ sporočili nove podatke o številu okuženih. V Sloveniji je tako potrjenih 286 primerov. Po epidemioloških podatkih obolele osebe prihajajo iz naslednjih statističnih regij: 103 iz osrednjeslovenske, 51 iz juhovzhodne Slovenije, 40 iz savinjske, 28 iz podravske, 18 iz gorenjske, 11 iz primorsko-notranjske, deset iz koroške, osem iz obalno-kraške, sedem iz pomurske, štiri iz goriške in ena iz posavske regije. Pet obolelih je tujih državljanov.Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je, kot še dodajajo na NIJZ, v teku. Med obolelimi je 137 žensk in 149 moških, ena oseba je umrla.V primeru suma na bolezen Covid-19 ostanite doma in se telefonsko posvetujte z zdravnikom. Pokličite zdravnika na telefonsko številko 05 37 34 220 ali v primeru nujnih stanj (težkim dihanjem) NMP na številko 05 37 34 212. Bolezen Covid-19 se kaže s povišano telesno temperaturo, bolečinami v žrelu, kašljem, lahko težkim dihanjem.