V Cerknem uspeli na razpisu, julija odpirajo športni park

Na razpisu Fundacije za šport za letošnje leto je občini Cerkno uspelo pridobiti 85 tisoč evrov nepovratnih sredstev, in sicer za projekt Športni park Cerkno. Na razpis je prispelo 150 prijav iz vse Slovenije. Cerkljanski projekt je bil ocenjen kot »vsebinsko kakovosten, družbeno koristen in dostopen širokemu krogu uporabnikov«, so sporočili z občine.

Župan Gašper Uršič je za Delo povedal, da so dela na športnem parku v zaključni fazi in da bo otvoritev športnega parka 24. julija, v sklopu prireditve Poletje v Cerknem.

Gre sicer za eno od največjih, a tudi redkih športnih investicij v občini v zadnjih letih.

Z občinske uprave so po uspehu na razpisu sporočili, da bodo s parkom »ustvarili sodobne pogoje za rekreativni in organizirani šport, šolske dejavnosti ter izvajanje številnih športnih programov in prireditev. Investicija bo pomembno prispevala tudi k aktivnemu in zdravemu življenjskemu slogu občanov ter nadaljnjemu razvoju športa v Cerknem.«

Občina je sicer za isti projekt že pridobila 250 tisoč državnih sredstev na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, po tem, ko je oddala vlogo za sofinanciranje na štiri različne vire.