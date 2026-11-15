V istrskih občinah zaradi novele zakona o tujcih 5400 volivcev manj

Ob 19. uri se je zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci devetič v samostojni Sloveniji izbirali nova občinska vodstva. Za župansko mesto se je na tokratnih volitvah potegovalo 614 kandidatov. V 12 mestnih občinah so imeli skupno 77 kandidatov. Največ jih je bilo v prestolnici, in sicer 15, v Mariboru in Kopru pa jih je kandidiralo po deset.

Bo Aleš Bržan v Kopru še tretjič prepričal volivce ali koprski volivci želijo novega mestnega prvaka? V Kopru je za župana kandidiralo deset kandidatov, od tega dve ženski.

Do 16. ure je bila v Kopru 36,16-odstotna volilna udeležba. Župan Aleš Bržan je tik po zaprtju volišč obiskal podpornike, ekipa Nika Popoviča z didžejem pripravlja zabavo, medtem ko so podporniki Mateje Hrvatin Kozlovič tik po 19. uri še čakali na prihod svoje kandidatke.

V volilnem štabu Nika Popoviča so napeto pričakovali rezultate. Kandidata je v štabu podprlo od 70 do 80 ljudi. Nik Popovič je bil po zaprtju volišč optimist. Vesel je bil predvsem tega, da je bila udeležba na več koprskih voliščih več kot 50-odstotna, kar mu je dalo upanje, kot je dejal. Pričakoval je, da se bodo uresničile napovedi Mediane, ki so ga uvrstile v drugi krog.

V štirih istrskih občinah – Ankaranu, Izoli, Piranu in Kopru – je zaradi pred kratkim sprejete novele zakona o lokalnih volitvah, ki onemogoča volitve državljanom tretjih držav, kar 5400 volivcev manj kot pred štirimi leti.

Pri Mateji Hrvatin Kozlovič, ki je bila skupna kandidatka Gibanja Svoboda in Liste Zavedno Koper, je bilo vzdušje malo bolj mirno kot v Popovičevem štabu. Rezultate so čakali ob lovskem golažu v Figa rock baru, kjer bodo lahko igrali biljard. Hrvatin Kozlovičevi je ena od agencij za merjenje javnega mnenja napovedala uvrstitev v drugi krog, druga pa poraz. Kandidatka je to komentirala z besedami, da bo morala ena od agencij jutri zapreti barako.

Soočenje kandidatov za župana Kopra v Delovem studiu. Tamara Hrvatin Kozlovič, Aleš Bržan, Peter Bolčič in Nik Popovič. FOTO: Blaž Samec

Turel je šel po nov mandat, Izola zagotovo z novim županom

Za župana Mestne občine Nova Gorica je na letošnjih lokalnih volitvah kandidiralo pet kandidatov. Med njimi je tudi dosedanji župan Samo Turel, kandidat Gibanja Svoboda.

Za župana Izole je kandidiralo sedem kandidatov. Mesto bo zagotovo dobilo novega župana, saj se dosedanji župan Milan Bogatič po enem mandatu poslavlja s položaja. Za stolček v Izoli je kandidiral tudi Boris Popovič, nekdanji župan Kopra.

Za župana Pirana je na letošnjih lokalnih volitvah kandidiralo šest kandidatov – štirje moški in dve ženski. Med njimi je tudi aktualni župan Andrej Korenika.