V Izoli poteka referendum

Izolani bodo danes na referendumu odločali o usodi občinskega prostorskega načrta (OPN). V civilni iniciativi Gibanje za Izolo menijo, da OPN predvideva pretirano pozidavo, tudi najboljših kmetijskih zemljišč. V civilni iniciativi Skupaj za dobro Izole pa pravijo, da bo OPN ta zemljišča ustrezno nadomestil in omogočil gradnjo stanovanj za mlade.

OPN je izolski občinski svet potrdil v začetku julija. Že kmalu po njegovi uveljavitvi so v civilni iniciativi Gibanje za Izolo sprožili pobudo za referendum in nato novembra predali 952 overjenih podpisov za njegov razpis. OPN po njihovih navedbah predvideva pretirano pozidavo tudi najboljših kmetijskih zemljišč in ne upošteva pobud domačih kmetov. Prav tako po navedbah iniciative niso predvidena neprofitna stanovanja za mlade in ostale občane.

Civilna iniciativa Skupaj za dobro Izole, ki je za uveljavitev OPN, na drugi strani izpostavlja, da se sedem hektarjev kmetijskih zemljišč, kjer je po OPN predvidena širitev stavbnih zemljišč, nadomešča z 11 hektarji zdaj opuščenih zemljišč, kjer se bo spet vzpostavilo tradicionalne terasne obdelovalne površine. Prostorski načrt rešuje tudi težave najemnikov kmetijskih zemljišč ter prinaša nova najemna stanovanja za mlade družine, izgradnjo garažnih hiš za domačine in ureditev priobalnega pasu.

Izolska občina se ni aktivno vključila v predreferendumsko kampanjo. So pa že pred časom na občini poudarili, da bo s sprejetjem prostorskega načrta na območje tovarne Argo in Male opreme med drugim umeščen nov kulturni center. Prostorski načrt omogoča tudi dograjevanje izolske bolnišnice, celovito ureja ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti, poleg tega pa so dosegli dogovor z imetniki pomožnih kmetijskih objektov oz. kažet, da bodo te za velike kmetijske pridelovalce večje kot doslej.

Odlok o OPN bo uveljavljen, če bo zanj glasovala večina volivcev, zavrnjen pa, če bo proti glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev oz. nekaj manj kot 2700 volivcev.

V sredo do 16. ure se je predčasnega glasovanja udeležilo 95 volivcev oz. 0,71 odstotka vseh volilnih upravičencev, je občina zapisala na svoji spletni strani.