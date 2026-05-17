    V Kopru Pohod za življenje, zagovorniki pravice do splava nasprotujejo shodu

    Na Mestni občini Koper so zapisali, da ustava v 42. členu zagotavlja pravico do mirnega zbiranja in zborovanj.
    Občinski svetniki iz lokalnega odbora Gibanja Svoboda Koper odločno nasprotujejo vsem težnjam k zmanjšanju reproduktivnih pravic žensk. FOTO: Jure Eržen
    R. I., STA
    17. 5. 2026 | 07:41
    17. 5. 2026 | 07:43
    Danes bo v Kopru potekal tretji Pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani Socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved.

    Organizatorji iz Zavoda mreža za življenje in enakopravnost so kot letošnje geslo izbrali misel, da srce bije že dvaindvajseti dan po spočetju. Zbiranje bodo začeli opoldne v Taverni. Zbrani bodo med drugim prisluhnili zdravnici Urši Zaletel, podjetniku Edvardu Jurjevcu in kapucinu Jaroslavu Kneževiću. Vodja pohoda v Kopru Martin Vuk ob tem poudarja pomen praznovanja življenja.

    Nasprotniki dogodka iz Socialističnega bralnega krožka so na koprsko občino naslovili pobudo za prepoved shoda. Prepričani so, da organizatorji s shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Spletno peticijo je do danes podpisalo več kot 400 ljudi.

    »Organizatorji tega varljivo poimenovanega dogodka bodo naše ulice ponovno natrpali z uvoženimi turisti in svoje poskuse demoniziranja pravice do splava maskirali s pisanimi baloni,« so v začetku tedna za Primorske novice zapisali v Socialističnem bralnem krožku.

    Na Mestni občini Koper so zapisali, da ustava v 42. členu zagotavlja pravico do mirnega zbiranja in zborovanj. Občina to pravico na svojem območju dosledno zagotavlja, ne glede na lastno strinjanje s sporočilom dogodka. Predstavniki občine pojasnjujejo, da organizator javni shod prijavi policiji, ki nato izda dovoljenje, občino pa o dogodku zgolj obvesti.

    Prizor s Pohoda za življenje, ki se je odvijal oktobra leta 2023 v Ljubljani. Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel

    Del občinskih svetnikov proti pohodu

    Organizatorji so na občino ob tem naslovili vlogo za posebno rabo javne površine in ustrezno prijavili uporabo zvočnikov. Občina je organizatorjem dovolila začasno rabo dela Pristaniške ulice in Carpacciovega trga, saj izpolnjujejo vse pogoje občinskega odloka. Občina pa je hkrati zavrnila vlogo za rabo dela Kidričeve ulice, ker ta ulica predstavlja prometni dostop do mestnega jedra z vozili.

    Občinski svetniki iz lokalnega odbora Gibanja Svoboda Koper odločno nasprotujejo vsem težnjam k zmanjšanju reproduktivnih pravic žensk. Pohod razumejo kot poskus kratenja trdno pridobljenih pravic in ocenjujejo, da takšni dogodki škodijo celotni družbi.

    »Zavzemamo se za družbo, v kateri ima vsak posameznik pravico do odločanja o lastnem telesu, brez pritiska, obsojanja ali političnih agend,« so za Primorske novice sporočili iz koprskega odbora Gibanja Svoboda.

    Novice  |  Svet
    Napad

    V Modeni moški z avtom zapeljal med pešce, nato še z nožem poškodoval eno osebo

    Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirali kot italijanskega državljana maroškega porekla.
    17. 5. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najboljše fotografije tedna po izboru uredništva Dela.
    Dejan Mijović 17. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji 2026

    Za francoski boj s Pogačarjem se pripravlja tudi s porschejem

    Britanec je regeneracijski teden pred poletnim delom sezone izkoristil na Nürburgringu, kjer je s Porschejem 911 GT3 RS odpeljal zelo hiter krog.
    17. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Srebro s političnim odsevom

    Sivi lasje pri ljudeh, mlajših od 40 let, naj bi bili znamenje pešanja življenjske energije, kar skrbi tudi svetovne politike.
    Zorana Baković 17. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ebola

    Zaradi ebole so razglasili mednarodni alarm

    Najnovejši izbruh so potrdili v provinci Ituri na severovzhodu DR Kongo, ki meji na Ugando in Južni Sudan.
    17. 5. 2026 | 08:53
    Preberite več
