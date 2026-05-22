V Luki gredo naprej, vsem krizam navkljub

Pretovor kontejnerjev večji za devet, prihodki za enajst in dobiček za 25 odstotkovl.

Luka Koper tudi letos nadaljuje rast poslovanja. In to kljub napetim razmeram v svetu, vojni, rasti cen nafte, težavam evropskega gospodarstva in zasičenosti prometnih poti v Sloveniji. Včeraj so se nadzorniki koprskega logista seznanili z nerevidiranimi rezultati poslovanja v prvem četrtletju. Luka Koper je pretovorila 326.250 kontejnerjev, kar je devet odstotkov več kot leto prej, ko so pretovor povečali za kar 17 odstotkov. Poslovni rezultati Luke Koper so bili tudi v prvem četrtletju letos v glavnem nad načrti. Pretovor blaga se je sicer v primerjavi z lanskim trimesečjem komaj opazno zmanjšal, s 5,6 na 5,5 milijona ton, toda veliko pomembnejši so vsi drugi rezultati. Rast pretovora kontejnerjev je bila izrazitejša predvsem v uvozni smeri, kar so pripisali novim poslom, povezanim z ...