V mesecu dni brez zdravnika v dveh občinah ostalo več kot tisoč ljudi

V Sloveniji so prizori, ko ljudje v dolgi vrsti čakajo na opredelitev pri osebnem zdravniku, postali reden prizor. V zdravstveni postaji Cerkno, ki spada pod okrilje Zdravstvenega doma Idrija, se je upokojil specialist družinske medicine, nadomestila ga bo specialistka, ki pa bo za zdaj delala za skrajšan delovni čas.

V sredo, 6. maja, bo od 15. ure v Cerknem opredeljevala pacientke in paciente, vendar le za obseg 0,4 programa. Pričakovati je, da se bodo prosta mesta pri novi zdravnici hitro zapolnila.

V Zdravstvenem domu Idrija so pojasnili, da bodo zaradi skrajšanega delovnega časa opredelili le približno 500 pacientov – natančno število je odvisno od glavarinskih količnikov. Upokojeni zdravnik je imel v Cerknem 1. aprila letos opredeljenih 1389 pacientk in pacientov. Ambulanta nove specialistke bo zaenkrat delala vsak ponedeljek dopoldne med 7. in 14. uro in vsak četrtek popoldne med 13. in 20. uro.

Pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) določajo, da se je v novi ambulanti mogoče opredeliti le osebno. Zavarovana oseba mora poleg kartice zdravstvenega zavarovanja ob izbiri podpisati tudi listino o izbiri, in sicer na mestu, kjer se opredeljevanje izvaja, zato opredelitev preko druge osebe ni mogoča. Drugega, kot stati v vrsti za opredelitev, občanom tako ne preostane.

Upokojitev dolgoletnega specialista družinske medicine, ki je deloval v Cerknem, in odhod specialista iz ZD Idrija, ki delovno mesto zapušča z majem, sta zdravstveno ustanovo še dodatno pahnila v kadrovsko stisko. Kot so pojasnili, bi za optimalno delovanje potrebovali najmanj tri zdravnike specialiste družinske medicine za delo v ambulanti družinske medicine ter vsaj enako število specialistov za delo v ambulanti nujne medicinske pomoči.

Za paciente brez zdravnika na voljo dodatna ambulanta

Kljub temu težav za paciente, ki so oziroma še bodo ostali brez osebnega zdravnika, ne pričakujejo, pojasnjujejo pa, da »se pacienti na dodatno ambulanto opredelijo ob prvem obisku na ambulanto in ne na zdravnika«. Pozivajo jih, da se na ambulanto obrnejo takrat, ko imajo zdravstvene težave.

»Dodatna ambulanta zaenkrat dobro funkcionira, termini se dobijo zelo hitro, v delo ambulante se vključujejo tako redno zaposleni zdravniki specialisti kot upokojenci sodelavci, specializanti in zunanji sodelavci,« so pojasnili v ZD Idrija. Trenutni obseg dodatne ambulante je 0,8 programa.

V občinah Idrija in Cerkno bo tako poleg tistih, ki so že dlje časa brez osebnega zdravnika – po upokojitvah oziroma odhodih specialistov in specialistk – v mesecu dni brez zdravnika ostalo še dodatnih okrog 1300 ljudi.