    Primorska in Notranjska

    V mesecu dni brez zdravnika v dveh občinah ostalo več kot tisoč ljudi

    Pričakovati je, da se bodo prosta mesta pri novi zdravnici hitro zapolnila.
    Pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje določajo, da se je v novi ambulanti mogoče opredeliti le osebno. FOTO: Civilna zaščita Cerkno
    Anja Intihar
    30. 4. 2026 | 07:54
    30. 4. 2026 | 07:59
    3:20
    A+A-

    V Sloveniji so prizori, ko ljudje v dolgi vrsti čakajo na opredelitev pri osebnem zdravniku, postali reden prizor. V zdravstveni postaji Cerkno, ki spada pod okrilje Zdravstvenega doma Idrija, se je upokojil specialist družinske medicine, nadomestila ga bo specialistka, ki pa bo za zdaj delala za skrajšan delovni čas.

    V sredo, 6. maja, bo od 15. ure v Cerknem opredeljevala pacientke in paciente, vendar le za obseg 0,4 programa. Pričakovati je, da se bodo prosta mesta pri novi zdravnici hitro zapolnila. 

    Med občani završalo, da so ostali brez zdravnika. Je dal odpoved ali ne?

    V Zdravstvenem domu Idrija so pojasnili, da bodo zaradi skrajšanega delovnega časa opredelili le približno 500 pacientov – natančno število je odvisno od glavarinskih količnikov. Upokojeni zdravnik je imel v Cerknem 1. aprila letos opredeljenih 1389 pacientk in pacientov. Ambulanta nove specialistke bo zaenkrat delala vsak ponedeljek dopoldne med 7. in 14. uro in vsak četrtek popoldne med 13. in 20. uro.

    Pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) določajo, da se je v novi ambulanti mogoče opredeliti le osebno. Zavarovana oseba mora poleg kartice zdravstvenega zavarovanja ob izbiri podpisati tudi listino o izbiri, in sicer na mestu, kjer se opredeljevanje izvaja, zato opredelitev preko druge osebe ni mogoča. Drugega, kot stati v vrsti za opredelitev, občanom tako ne preostane.

    Upokojitev dolgoletnega specialista družinske medicine, ki je deloval v Cerknem, in odhod specialista iz ZD Idrija, ki delovno mesto zapušča z majem, sta zdravstveno ustanovo še dodatno pahnila v kadrovsko stisko. Kot so pojasnili, bi za optimalno delovanje potrebovali najmanj tri zdravnike specialiste družinske medicine za delo v ambulanti družinske medicine ter vsaj enako število specialistov za delo v ambulanti nujne medicinske pomoči. 

    V ZD Idrija težav za paciente, ki so oziroma še bodo ostali brez osebnega zdravnika, ne pričakujejo. FOTO: Voranc Vogel

    Za paciente brez zdravnika na voljo dodatna ambulanta

    Kljub temu težav za paciente, ki so oziroma še bodo ostali brez osebnega zdravnika, ne pričakujejo, pojasnjujejo pa, da »se pacienti na dodatno ambulanto opredelijo ob prvem obisku na ambulanto in ne na zdravnika«. Pozivajo jih, da se na ambulanto obrnejo takrat, ko imajo zdravstvene težave. 

    »Dodatna ambulanta zaenkrat dobro funkcionira, termini se dobijo zelo hitro, v delo ambulante se vključujejo tako redno zaposleni zdravniki specialisti kot upokojenci sodelavci, specializanti in zunanji sodelavci,« so pojasnili v ZD Idrija. Trenutni obseg dodatne ambulante je 0,8 programa.

    V občinah Idrija in Cerkno bo tako poleg tistih, ki so že dlje časa brez osebnega zdravnika – po upokojitvah oziroma odhodih specialistov in specialistk – v mesecu dni brez zdravnika ostalo še dodatnih okrog 1300 ljudi. 

    Novice  |  Črna kronika
    Murska Sobota

    Slovenski policisti odkrili v Italiji ukraden BMW z lažnimi tablicami

    Policija je na avtocesti proti Madžarski ustavila romunskega voznika; vozilo, ukradeno v Italiji, so zasegli, sledijo kazenske ovadbe.
    30. 4. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obrisi nove vlade

    Obris prihajajoče vlade: kdo so morebitni ministri in ministrice?

    Največ resorjev – sedem – bi v morebitni novi vladi pripadlo SDS, koalicijskemu trojčku NSi, SLS in Fokus štiri do pet, Demokratom pa trije.
    30. 4. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Cene nafte so spet skočile v nebo in dosegle nov rekord

    Vojnama v Ukrajini in Iranu medtem ni videti konca.
    30. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Na lepše

    Prvomajski predlogi v zadnjem hipu: Vse to lahko obiščete v Sloveniji in okolici

    Če še ne veste, kaj bi počeli med prvomajskimi počitnicami, vam ponujamo kopico predlogov, ki jih lahko uresničite v zadnjem hipu.
    Barbara Kotnik 30. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Slovenski reprezentant do lovorike v evropskem pokalu

    Martin Krampelj je z Bilbaom osvojil lovoriko Fibinega evropskega pokala. Baski so ponovili dosežek iz lansekga leta.
    30. 4. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več

