V naslednjem življenju rudar ne bo, vodnik pa z veseljem

V nadaljevanju preberite:

Več kot deset let je preživel v jami kot rudar, in potem ko se je odmaknil od krampov in lesenih tramov, se je čez čas vanjo vrnil – resda v črnih knapovskih hlačah, a kot turistični vodnik. Jože Pavšič, letnik 1950, se je leta 2003 upokojil, potem ko je svojo poklicno pot v celoti preživel v Rudniku živega srebra Idrija. Ne vseskozi v globokem podzemlju, čeprav se je tudi po upokojitvi leta 2003 in pred epidemijo koronavirusa z obiskovalci pogosto spustil v Antonijev rov.