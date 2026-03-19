Prenova prestižne palače je vredna več kot 1,4 milijona evrov

Po 63 letih se spomeniškovarstvena služba seli iz Pirana v Koper, na prestižno lokacijo v izpraznjeno stavbo nekdanje luške kapitanije.

Včasih so v tej stavbi (luška kapitanija Koper) nadzirali promet po morju, od letos bodo v njej skrbeli za kulturno dediščino. Najprej so prenovili notranjost, zdaj čakajo na opremo. FOTO: Boris Šuligoj

Po 63 letih se spomeniškovarstvena služba seli iz Pirana v Koper, na prestižno lokacijo v izpraznjeno stavbo nekdanje luške kapitanije, pravzaprav Uprave RS za pomorstvo. Včeraj so predstavili zaključena gradbeno-obrtniška dela, 13 zaposlenih iz območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) se bo v prenovljene prostore morda preselilo še letos, ko jih bodo še opremili, za kar naj bi v kratkem objavili javno naročilo, je včeraj obljubil generalni direktor ZVKD Slovenije Jernej Hudolin. »Zaposleni bodo dobili sodobnim standardom primerne pogoje za delo, naše delo pa se bo še tesneje prepletalo s potrebami in pričakovanji prebivalcev tega prostora,« je dejal Jernej Hudolin. Vodja območne enote Etbin Tavčar pa je dodal: »Naše poslanstvo želimo izvajati na nekoliko sodobnejši ...