V Portorožu prvič v tej sezoni zaplapolala modra zastava

Lepo vreme so portoroški hotelski gostje izkoristili za obisk plaže. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Uradno odprtje osrednje portoroške plaže je naznanil dvig modre zastave, ki je znak kakovosti kopalnih voda. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Portorož – Dvig modre zastave, znaka ekološke ozaveščenosti in kvalitete kopalne vode, je na portoroški osrednji plaži danes pospremil tudi piranski župan, ki je glede na razmere zadovoljen z začetkom poletne sezone, četudi ga skrbijo novice o novem naraščanju števila okužb z novim koronavirusom.Danes so v Portorožu uradno odprli osrednjo plažo, del katere je po novem tudi z belo vrvjo ograjen del, ki ga ima v upravljanju hotel Kempinski Palace. »Prostora na plaži je za vse dovolj,« meni, direktor Okolja Piran.Približno polovico portoroške plaže prekrivajo ležalniki s senčniki - za komplet je treba odšteti 17 evrov dnevnega najema. Če pa bi si želeli deliti peščeno plažo z gosti hotela Kempinski Palace, je za ležalnika s senčnikom treba odšteti 45 evrov dan, za ležalnik pod baldahinom pa kar 125 evrov na dan. V bližnjem LifeClass Hotels & Spa, kjer upravljajo s plažama Meduza in Meduza Exclusive, je za plažno storitev treba odšteti do 30 evrov na dan, za (dodatno) rezervacijo ležalnika pa 12 evrov.V piranski občini so imeli minuli konec tedna 75-odstotno povprečno zasedene hotele, pri čemer je bila na voljo polovica hotelskih kapacitet. Do konca meseca, ko bodo svoja vrata v celoti odprli tudi Hoteli Bernardin, bo delovalo 22 od 26 hotelov. Zaprti ostajajo v Metropol Group, saj so ocenili, da se jim odprtje ne izplača. Po številu gostov prevladujejo domači, v primerjavi z lani pa imajo skupno za 65 odstotkov manj nočitev.