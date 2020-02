V Rakah utonil odrasel volčji samec

Idrija - Znanih je nekaj več podrobnosti o volku, ki se je včeraj utopil v vodnem koritu Rake v Krajinskem parku Zgornja Idrijca . Kot je za Delo povedaliz Zavoda za gozdove, območna enota Tolmin, je šlo za odraslega samca, težkega prek 40 kilogramov.Ni še znano, ali je bil del tropa ali pa se je na tem območju gibal sam. Kot je dejal Koren, se glede na monitoring na območju od Postojne do Idrije in naprej prek Trnovskega gozda gibljejo trije tropi volkov. V Sloveniji sicer živi 14 volčjih tropov, v katerih je 95 volkov. »Utopljeni volk je bil star več kot pet let, šlo je za samca. Vzrok za pogin je bila utopitev.« Živali bodo zdaj vzeli genetski material in opravili dodatne analize.Da se je volk gibal na tem območju, ni po njegovih besedah nič nenavadnega, saj so jih že prej opazili v bližini Idrije.z Zavoda za gozdove je za Delo že včeraj povedal, da se območje gibanja volka širi in zato niti ni tako nenavadno, da se je povsem približal priljubljeni peš poti, ki velja za najbolj obljudeno v idrijski občini. Panika pred kakršnimi koli napadi volkov je prav tako odveč , dodajata oba sogovornika, čeprav je dogodek med domačini povzročil nekaj vznemirjenja. Iztok Koren je še pojasnil, da je prejšnji teden tudi na območju Volč poginil volk, potem ko ga je povozil avtomobil. Šlo je prav tako za odraslega samca.