V Vipavi bodo v projektu ozelenitve posekali eno najvišjih cipres na Primorskem

Občina Vipava se je prijavila na razpis v sklopu dogovora za razvoj regij za zeleno infrastrukturo. V ta namen je pridobila 80 odstotkov nepovratnih sredstev za skupaj 2,5 milijona evrov vreden projekt ozelenitve, preostalo bo do konca leta 2029 prispevala sama. Med drugim bodo že letos osvežili park v Podskali in ozelenili dele Vipave.

Pripravljenih je 20 različnih sklopov ozelenitve. Kot je po četrtkovi seji občinskega sveta Vipava povedal vipavski župan Anton Lavrenčič, bodo letos začeli najmanj tri sklope. Prvi je otroško igrišče z novo ozelenitvijo pred občinsko stavbo na Glavnem trgu v Vipavi, ki bo predvidoma nared do konca prihodnjega meseca.

Poleg tega bodo letos začeli prenovo in postavitev urbane opreme v parku ob glavnem izviru Vipave v Podskali ter gradnjo brvi čez zajezitev v Podskali. Začeli bodo tudi ozelenjevanje določenih predelov v Vipavi.

V sklopu projekta so pregledali tudi obstoječe zasaditve in drevesa. Arboristi so tako popisali več kot 500 dreves, od katerih so nekatera že stara in bolna, zato jih bodo morali odstraniti, je povedal svetovalec za okolje in prostor na vipavski občini Luka Lango.

Dvorec Lanthieri. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

»Govorimo o okoli 50 drevesih, ki jih bo zaradi bolezni ali starosti treba odstraniti, čeprav na prvi pogled morda niti ne delujejo, da so slaba. Prav ta projekt nam omogoča, da jih bomo nadomestili z veliki, ne pa prav enakimi drevesi. Poleg tega pa bomo zasadili tudi nova drevesa na mestih, kjer jih doslej morda še ni bilo,« je povedal Lango.

Med drevesi, ki jih bodo po nasvetu arboristov odstranili, je tudi ena najvišjih cipres na Primorskem, ki raste v parku pred Lanthierijevim dvorcem v Vipavi, visoka preko 35 metrov.

Z novimi zasaditvami želijo poudariti tudi t.i. baročno os, ki jo je poleg Vipave v Sloveniji najti le še v Dornavi. »Baročna os, ki se sedaj zazna v parku Lanthieri v Vipavi, teče od izvira Podskala v jami, preko atrija dvorca Lanthieri in parka Lanthieri ter se preko njiv nadaljuje do sotočja vodotoka Bela z reko Vipava. Sama baročna os je precej večja, kot jo sedaj zaznamo v prostoru, ideja pa je, da se vzpostavi drevored, ki bo podaljšek obstoječe poti, ki je sedaj v parku,« je povedal Lango.