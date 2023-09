Vinakoper: Nimamo nikakršnih dokazov, da gre za vino iz naše kleti

Kot smo poročali včeraj, se je v staro strugo koprske rečice Badaševica, le nekaj metrov od podjetja Vinakoper, stekla večja količina vina in onesnažila strugo. Rečica je bila obarvana rdeče in zaudarjala po vinu. Danes so iz Vinakoper poslali odziv na včerajšnje »obarvanje vode«. Čeprav priznavajo, da »bi zadeva lahko bila povezana z našo vinsko kletjo«, poudarjajo, da »v tem trenutku nimamo nikakršnih dokazov o tem, da gre za vino iz naše kleti«. Zadevo preiskuje policija.

FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Sodelujejo s pristojnimi organi in si želijo, da bi bi pristojne službe »obarvanje vode« čim prej raziskale, so zagotovili. Zatrjujejo, da skrbijo za okolje in so v lanskem letu v prenovo sistema meteornih voda vložili več kot štirideset tisoč evrov.

Direktor Vinakoper Borut Fakin je včeraj za Delo sicer dejal, da je »skoraj prepričan«, da »gre za mošt in da je povezano s trgatvijo«, lahko bi šlo za vodo, s katero čistijo tla po opravljenem stiskanju, je ugibal in napovedal, da bodo dogodek preučili.

Borut Mozetič iz naravnega rezervata Škocjanski zatok je za Delo včeraj pojasnil, da se takšna onesnaženja Badaševice, kljub inšpekciji, pojavljajo skoraj vsako leto v času trgatve.