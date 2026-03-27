    Slovenska tradicija, ki jo premalo cenimo: V vsakem vozlu je življenje

    Za vzorec in nato čipko s podobo jabolka, ki je zaščitni znak skupne kampanje medijskih hiš Delo in New York Times, je Petra Marinko Rus porabila slabih 65 ur.
    Klekljano jabolko. FOTO: Živa Marinko
    Klekljano jabolko. FOTO: Živa Marinko
    Anja Intihar
    27. 3. 2026 | 05:00
    Klekljanje ima v Idriji več kot stoletno tradicijo. Čipkarska šola letos praznuje pomemben jubilej – 150-letnico neprekinjenega delovanja. Vanjo je vpisanih več kot 500 otrok in odraslih. Predvsem po zaslugi klekljaric ta pomembna tradicija – klekljanje in z njo idrijska čipka – živi naprej.

    Sedem mesecev in več kot tisoč ur dela za slovensko darilo papežu

    Spodnjeidrijčanka Petra Marinko Rus kleklja že od malih nog. Kot številna dekleta iz njenega domačega okolja se je hkrati z vstopom v osnovno šolo začela učiti klekljanja. Danes je ena od (neuradnih) ambasadork idrijske čipke. Slednjo sama vidi kot rezultat fizično napornega dela, za katerega je potrebno ogromno znanja in izkušenj. Od časov, ko se je na čipko gledalo zgolj kot na nekaj, kar uokvirjeno in nedotakljivo visi na steni ali je v prtiček všito na mizi, se je veliko spremenilo.

    Čipka je postala precej uporaben predmet, ki ga je danes mogoče videti v obliki nakita, oblačil, okrasnih predmetov, pot si je utrla celo v kulinariko. Nosilci žive dediščine, ki je vpisana na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva in so naš največji ponos, so prav otroci in mladi, ki obiskujejo Čipkarsko šolo Idrija, so v tej instituciji zapisali ob okrogli obletnici. Klekljarice – med njimi se najde tudi kakšen predstavnik moškega spola – dediščino ohranjajo, negujejo, jo živijo, razvijajo in predajajo prihodnjim generacijam.

    Petra Marinko Rus ima za seboj več kot trideset let klekljarskih izkušenj. Čipk ne le ustvarja, pač pa zanje tudi oblikuje vzorce. Nekomu, ki ne pozna klekljarskega ustvarjalnega procesa, je morda težko doumeti, da tudi za nastajanjem vzorcev oziroma papircev, torej predlog za klekljanje, stojijo določene zakonitosti, ki jih je treba upoštevati, če naj se človek na koncu nadeja lepe čipke.

    Za vzorec in nato čipko s podobo jabolka, ki je zaščitni znak skupne kampanje medijskih hiš Delo in New York Times, je Petra Marinko Rus porabila slabih 65 ur – 25 za osnutek, skiciranje in izris čipke ter še dodatnih 40 ur za klekljanje. »Veliko časa mi je vzelo risanje obrobe jabolka, saj je bilo treba vsako črto in piko uskladiti z notranjo obrobo, da bo vzorec kar se da natančen,« je opisala del procesa ustvarjanja za potrebe kampanje. 

    Najznačilnejša tehnika idrijske čipke je tako imenovani ozki ris, ki se tradicionalno izdeluje s petimi pari klekeljnov. »Krivulje ozkega risa so na prvi pogled naključno razporejene okoli treh rožic, vendar se v njihovem enakomernem ritmu skriva nenapisan red idrijske čipke. Simbolizirajo strukturo, znanje in tradicijo, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Majhne spirale na začetkih in koncih krivulj ta red namenoma prekinjajo – predstavljajo človeški dotik, nepredvidljivost in živost, brez katerih tradicija in novinarski poklic ne moreta preživeti,« je sogovornica simbolično opisala nastajanje klekljanega jabolka.

    Simboli so ji kot ustvarjalki blizu – veliko jih je vnesla tudi v vzorec za mašni plašč, mitro in štolo, ki so jih slovenski škofje januarja letos podarili papežu Leonu XIV. V izdelavo čipk so klekljarice vložile okrog tisoč ur dela.

    Vozle pri klekljanju Petra Marinko Rus vidi kot podobo življenja: »Pogosto nam na pot pripelje prepreke, zaradi katerih moramo stopiti korak ali dva nazaj, da lahko uživamo v njegovi lepoti.« Tudi ustvarjanje vzorcev in kasneje čipke je vijugasto, veliko je poskusov in napak, nenehnega učenja, klekljanje uči vztrajnosti in potrpežljivosti.

    Podcenjenost klekljanja je del širšega vzorca

    Ena od najbolj živih in prepoznavnih podob idrijske čipke je klekljarica, ki sklonjena nad bulo premetava lesene klekeljne ter zabada bucike. Nič nenavadnega ni danes govoriti z upokojenko, ki več ur zapored sedi in ustvarja čipko.

    Veliko jih v različnih društvih – Petra Marinko Rus je članica spodnjeidrijske sekcije Društva klekljaric idrijske čipke – svoje znanje prenaša na posamezne mlajše klekljarice, čeprav je teh le peščica; generacijska luknja zeva še posebej pri tistih, ki po koncu osnovnošolskega izobraževanja prenehajo klekljati. Nekatere to obrt obudijo znova v poznih letih.

    V Društvu klekljaric idrijske čipke si že več let prizadevajo dvigniti nivo znanja klekljanja, je pojasnila sogovornica, med drugim tudi na tečajih, ki jih izvaja Čipkarska šola Idrija. 

    Odgovora na vprašanji, ali je slab zaslužek tisti, ki odvrača mlade od klekljanja – klekljarica prejme na uro zgolj od štiri od šest evrov, saj gre za obrt in neumetniško delo –, in kako se bo to znanje ohranilo, če prenosa na mlade ne bo, zato še zdaleč nista preprosta in enopomenska. Je pa prav, da se ta tematika odpira, še posebej ob komentarjih, kako draga je idrijska čipka.

    »Večina čipk kroži v darilih, domačih zbirkah, društvih in razstavah, zato trg klekljanje dojema kot nekaj vsakdanjega, dostopnega v izobilju, in ne kot visokospecializirane obrti, ki zahteva na desetine vloženih ur dela in potrebnega znanja. Posledica so (pre)nizke cene ure klekljanja, zaradi česar klekljarica ne čuti smisla, da bi delala za prodajo, in raje kleklja za veselje, čipke podari in si okrasi dom. Raje ustvari nekaj, kar ima čustveno vrednost, in ne finančne. Tako velik del njenega dela nikoli ne pride na trg,« je del izziva, s katerim se soočajo klekljarice, opisala Petra Marinko Rus.

    Dodala je še: »Ko obrt nosi ena demografska skupina, je prihodnost odvisna od nje. Če se vrednotenje dela ne spremeni, mladi ne bodo vstopali na trg, tradicija se lahko zato postopoma izgubi. Podcenjenost klekljanja je torej del širšega vzorca, v katerem se to ročno in večinoma žensko delo dojema kot samoumevno, ker je bilo vedno prisotno in nikoli zares ovrednoteno.«

    Idrijska čipka je zaščitena z geografsko označbo, ki jamči za njeno kakovost in poreklo s točno določenega območja. Že avgusta leta 2000 je bila zaščitena z vpisom v register pri uradu za intelektualno lastnino, zdaj pa potekajo še postopki za utrditev te zaščite na ravni Evropske unije, in sicer v skladu z novo evropsko zakonodajo.

    Po mnenju sogovornice pridobitev evropske geografske označbe idrijske čipke odpira možnost »za vzpostavitev sistema finančnih in drugih spodbud za nadaljnji obstoj in razvoj idrijske čipke, ki bo ohranjal znanje, krepil položaj klekljaric in tradicijo postavil v sodoben, trajnosten razvojni model«.

    O tem, kako je pristopila k risanju vzorca za medijsko kampanjo

    »Big Apple oz. Veliko jabolko, kot pravijo New Yorku, je danes globalna ikona kulture, umetnosti in ekonomije. Tudi klekljano jabolko ima izrazit obris – širšo in polno strukturo, ki jo obdajajo polkrožni dodatki kitice. Z njim sem želela izpostaviti tradicionalno mojstrstvo, ki pa lahko živi le, dokler ga ljudje obnavljajo, uporabljajo in prilagajajo času. New York Times je preživel iz istega razloga kot idrijska čipka – ker je sledil času, razširil dopisniške mreže ter se digitalno preoblikoval, a hkrati ohranil svoje jedro.« 

    Morda je bil slučaj, morda pa tudi ne, da je bil New York Times ustanovljen leta 1851, Čipkarska šola Idrija pa le 25 let kasneje. Leta 1860 sta Štefan in Karolina Lapajne v Idriji odprla prvo trgovino s čipkami. 

    Sorodni članki

    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Mašni plašč za papeža

    Sedem mesecev in več kot tisoč ur dela za slovensko darilo papežu

    Unikatno darilo za papeža nosi sporočilo, ki odraža slovensko krščansko simboliko iz vseh šestih slovenskih škofij.
    Anja Intihar 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Festival idrijske čipke

    Med in čipka sta si na neki način podobna – oba nastajata počasi

    Od 13. do 15. junija bo pod sloganom MEDeni prepLET potekal že 43. Festival idrijske čipke.
    Anja Intihar 11. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Ženska moč s Klimtom v čipki

    Klimtova Die Jungfrau in idrijska čipka sta se zlili v eno

    Ženska moč s Klimtom v čipki je nov presežek članic Društva klekljaric idrijske čipke. Iz malih fragmentov je nastal Klimt – iz Klimta se je rodila čipka.
    Anja Intihar 23. 8. 2024 | 08:25
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Festival idrijske čipke

    Brez revolucionarnih žensk idrijske čipke ne bi bilo več

    Program, s katerim se bodo v mestu poklonili čipki, je bogat in prepleten z različnimi zvrstmi umetnosti in kulture ter športa in kulinarike.
    Anja Intihar 16. 6. 2023 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Težave zaradi vetra

    Na Gorenjskem zaprte šole in vrtci, brez elektrike več tisoč uporabnikov

    Spremljamo vremensko dogajanje po Sloveniji. Veter podiral drevesa in odkrival strehe. Arso opozorilo dvignil na rdečo stopnjo. Oglasil se je SI-alarm.
    26. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
    25. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Golob: Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti

    Predsednik vlade Robert Golob je po seji SNAV ponovil ugotovitev priznanega komunikologa dr. Dejana Verčiča za Delov podkast Moč politike.
    Uroš Esih 26. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Španskim ladjam zelena luč v Hormuški ožini; Trump: Iran prosi za dogovor

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    26. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    idrijska čipkapetra marinko rusIdrijaklekljanjeumetnost

