  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Primorska in Notranjska

    Vrtec za župana ni (več) prednostna naložba

    Idrijska občina je na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole s športno dvorano dobila le 23 točk, cerkljanska se nanj sploh ni prijavila.
    Projektiranje novega vrtca je zaradi drugih razvojnih prioritet občine zamaknjeno v prihodnje leto. FOTO: Anja Intihar
    Galerija
    Projektiranje novega vrtca je zaradi drugih razvojnih prioritet občine zamaknjeno v prihodnje leto. FOTO: Anja Intihar
    Anja Intihar
    23. 12. 2025 | 05:00
    23. 12. 2025 | 05:56
    7:05
    A+A-

    Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je julija objavilo 160 milijonov evrov vreden razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole za prihodnja tri leta. Izbrani so bili 103 projekti iz različnih slovenskih regij. Med njimi ni projekta, ki ga je prijavila občina Idrija, medtem ko se cerkljanska občina sploh ni z ničimer prijavila. Po besedah cerkljanskega župana Gašperja Uršiča novega vrtca še lep čas ne bo. 

    image_alt
    Žogica leti od župana k ravnatelju, starši medtem čakajo na prosto mesto

    Država je za sofinanciranje investicij v vrtce namenila več kot 44,5 milijona evrov, za investicije v osnovno šolstvo pa dobrih 110 milijonov. V roku se je na razpis prijavilo 148 občin s 140 vlogami. Izbranih je bilo 28 predlogov projektov za investicije v vrtce in 63 za investicije v osnovno šolstvo.

    Občina Idrija je prijavila projekt športne dvorane v Godoviču – kot novogradnjo in prizidek k podružnični osnovni šoli – vendar na razpisu ni bila uspešna. Od 74 možnih točk jih je dobila le 23. Kot so pojasnili na občini, so jih »izgubili« pri demografskem merilu, kjer je zaradi negativnega naravnega prirasta in stabilnega števila oddelkov projekt prejel eno samo točko, dodatnih pa ne, ker občina ne sodi med obmejna ali posebna območja.

    Projekt, so še dodali, bodo nadaljevali z lastnimi sredstvi in ob hkratnem spremljanju drugih razpisov, časovnica izvedbe pa bo prilagojena proračunskim zmožnostim in morebitnim možnostim sofinanciranja.

    Precej nenavadno je, da na razpisu, še posebej v delu, namenjenem sofinanciranju investicij v vrtce, ni sodelovala občina Cerkno. Vrtčevski prostori so namreč stari in dotrajani, še pred dvema letoma je bilo na čakalnem seznamu zaradi prostorske stiske 16 otrok.

    Prednost ima zdravstvena postaja

    Nov vrtec je bil pred vsakokratnimi županskimi volitvami obljuba malodane vseh kandidatov. Vrtec Petra Klepca bo v novo leto vstopil z desetimi polnimi oddelki, v katerih bo 160 otrok. Čakalne vrste danes ni, vendar tudi ne obetov, da bi otroci in zaposleni kmalu dobili nove ali vsaj preurejene prostore.

    Kot je povedal cerkljanski župan Gašper Uršič, se občina Cerkno na podobne razpise ne bo mogla prijaviti še nekaj let. Kje tiči vzrok? »Projektiranje novega vrtca je zaradi drugih razvojnih prioritet občine zamaknjeno v prihodnje leto. Projektna dokumentacija in pravnomočno gradbeno dovoljenje pa sta pogoj za prijavo na takšne razpise, zato prijava v tem razpisnem obdobju ni bila mogoča,« je pojasnil Uršič in dodal, da občina pri svojem razvoju upošteva jasno določene prioritete. Nanizal jih je glede na pomembnost.

    Župan občine Cerkno Gašper Uršič. FOTO: Črt Piksi
    Župan občine Cerkno Gašper Uršič. FOTO: Črt Piksi
    Najviše uvrščena investicija je zdravstvena postaja – časovno je razporejena v leti 2026 in 2027. Glede na to, da je njena projektantska vrednost ocenjena na 4,5 milijona evrov, je vprašanje, kje bo občina zanjo dobila denar. Na drugo mesto je župan postavil 850 tisoč evrov vredno investicijo v športni park, za njo pa obvoznico, za katero čakajo pogodbo z izvajalcem. Hkrati je poudaril, da so v vrtec trenutno vključeni vsi otroci, ki izpolnjujejo predpisana merila za sprejem, zato za zdaj ne vidi situacije, ki bi zahtevala takojšnjo investicijsko intervencijo.

    Nekoliko drugačnega mnenja je Mitja Dežela, ravnatelj osnovne šole Cerkno, pod okriljem katere deluje tudi vrtec. Poudaril je, da ne gre zgolj za zapolnjenost oddelkov, pač pa tudi za kakovost bivanja otrok in delovnih razmer zaposlenih. Stavba vrtca je stara že približno 50 let.

    »V zavodu že leta opozarjamo, spodbujamo in dajemo predloge, kako bi se dalo rešiti ta problem. Z nabavo parcele, na kateri naj bi stal novi vrtec, so se sicer zgodili premiki, zdaj se delajo geološke analize in čaka na mnenje o ustreznosti parcele,« pravi ravnatelj. Zemljišče je občina kupila konec leta 2022.

    image_alt
    Občani vse bolj nezadovoljni zaradi počasne popoplavne sanacije

    Mitja Dežela je povedal, da je vrtec le ena od možnih naložb, ki bi jih občinska uprava morala upoštevati, in omenil med drugim večnamensko dvorano, ureditev zunanjih površin, prenovo šolske kuhinje ter nadgradnjo.

    »To so vse projekti, ki so naložba v dolgoročen razvoj kraja. Pripravljeni morajo biti do točke, ko se vzamejo iz predala in oddajo na razpis. Bojim se tudi, da takšnih ponujenih finančnih možnosti države v bližnji prihodnosti ne bo več prav dosti. Idealnih razmer za izvedbo takšnih projektov v tako majhnih in finančno podhranjenih občinah ne bo nikoli. Vprašanje pa je, ali je dovolj političnega konsenza, da se takšna odločitev, v dobro najmlajših krajanov, nekoč sprejme,« je dodal Dežela.

    Stavba je stara približno 50 let. FOTO: Anja Intihar
    Stavba je stara približno 50 let. FOTO: Anja Intihar

    Občina na zgornji meji finančnih zmožnosti

    Novembra 2023, ko je bilo v občini burno zaradi prostorske stiske in napovedovanja odprtja 11. oddelka v župnišču, je Uršič dejal, da bi lahko, »če ne bo težav, dokumentacijo in gradbeno dovoljenje pridobili v dveh letih, ob uspešni kandidaturi na morebitnih razpisih pa se projekta lotili leta 2026«.

    Kako daleč so dve leti kasneje načrti za nov vrtec oziroma morebitne nove oddelke ob oziroma v osnovni šoli? »Načrtovana časovnica predvideva začetek projektiranja novega vrtca v letu 2026, pridobivanje gradbenega dovoljenja pa v letih 2027 oziroma 2028. Začetek gradnje še ni določen,« je odgovoril župan.

    image_alt
    Občina po slabih dveh letih še vedno brez direktorja občinske uprave

    Kot je dejal, je »občina Cerkno zaradi številnih že pridobljenih sredstev na različnih razpisih ter sočasnega izvajanja več investicij na zgornji meji svojih finančnih zmožnosti. Treba se je zavedati, da bi bil novi vrtec v najboljšem primeru vsaj sedemmilijonska investicija, kar zahteva popolnoma zaprto finančno konstrukcijo, vključno z zalaganjem sredstev in kreditiranjem občine.«

    V danih finančnih razmerah bi takšna investicija po besedah Gašperja Uršiča pomenila, da bi se občina Cerkno morala odpovedati vsem drugim razvojnim in investicijskim projektom za obdobje dveh županskih mandatov, kar bi imelo po njegovem mnenju resne posledice za njen celostni razvoj.

    Sorodni članki

    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Občina Cerkno

    Priznanje za Divje babe, park postal kulturni spomenik državnega pomena

    Upravljavec spomenika bo za zdaj še zavod za turizem Cerkno. Ogled jame bo še naprej možen s strokovno usposobljenimi vodniki.
    Anja Intihar 11. 12. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Obnova Bolnice Franja

    Plaz nad Franjo saniran, zdaj urejajo brežine in nameščajo zaščitne mreže

    Celovita obnova zaledja, dostopne poti in objektov bo stala približno devet milijonov evrov. V ta znesek niso zajeti stroški vstopnega centra za obiskovalce.
    Anja Intihar 2. 12. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Občina Cerkno

    Občina po slabih dveh letih še vedno brez direktorja občinske uprave

    V občini Cerkno so objavili že deveti razpis za vodjo občinske uprave. Zanimanja za to delovno mesto župan ne pričakuje.
    Anja Intihar 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Eta Cerkno

    Batageljeva prodaja delnic bo Eti olajšala poslovanje

    Lani so v Eti Cerkno poslovali bolje, kot je bilo predvideno. Obrat v Ilirski Bistrici je v zapiranju, brez dela bo ostalo 29 ljudi.
    Anja Intihar 15. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Podatki o trgu

    Drastičen preobrat na hrvaškem trgu nepremičnin, je zdaj čas?

    Visoke cene zavirajo trg in spreminjajo navade, zlasti med mlajšimi generacijami, ki vse pogosteje izbirajo najem namesto dolgoročnih kreditnih obveznosti.
    22. 12. 2025 | 07:59
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več

    Več iz teme

    razpisvrtci in šoleobčina cerknogašper uršičobčina Idrijainvesticije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji povečali zaostanek za najboljšimi

    Los Angeles Kings so v domači areni izgubili s 3:1 proti Columbus Blue Jackets. V zahodni konferenci sedaj zasedajo sedmo mesto.
    23. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Rast cen

    Kaj danes v trgovini pomeni 100 evrov v primerjavi z letom 2015

    Če ste pred desetimi leti za osnovno košarico hrane in pijače odšteli 100 evrov, bi danes za enako košarico morali plačati bistveno več.
    23. 12. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Poškodba mečne mišice

    Brez preplaha v Kaliforniji, Dončić bo kmalu nazaj

    Vodstvo Los Angeles Lakers je potrdilo, da bo Luka Dončić izpustil tekmo s Phoenixom, za božično predstavo bi se že lahko vrnil na parket.
    Nejc Grilc 23. 12. 2025 | 06:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Eskalacija ruskih napadov na Odeso

    Ruske sile so v manj kot 24 urah dvakrat napadle Odeso, poškodovale pristanišče in ladjo ter povzročile izpade elektrike za več deset tisoč ljudi.
    23. 12. 2025 | 06:19
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nevaren precedens na odprtem morju

    Pod krinko boja proti kriminalu se lahko hitro odprejo vrata svetu, v katerem je razlika med vojno in bojem proti kriminalu nevarno zabrisana.
    Božo Cerar 23. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Poškodba mečne mišice

    Brez preplaha v Kaliforniji, Dončić bo kmalu nazaj

    Vodstvo Los Angeles Lakers je potrdilo, da bo Luka Dončić izpustil tekmo s Phoenixom, za božično predstavo bi se že lahko vrnil na parket.
    Nejc Grilc 23. 12. 2025 | 06:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Eskalacija ruskih napadov na Odeso

    Ruske sile so v manj kot 24 urah dvakrat napadle Odeso, poškodovale pristanišče in ladjo ter povzročile izpade elektrike za več deset tisoč ljudi.
    23. 12. 2025 | 06:19
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nevaren precedens na odprtem morju

    Pod krinko boja proti kriminalu se lahko hitro odprejo vrata svetu, v katerem je razlika med vojno in bojem proti kriminalu nevarno zabrisana.
    Božo Cerar 23. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Američani ali Kitajci? Evropa išče tretjo možnost

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Prav zanimiv spa v Zagrebu

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo