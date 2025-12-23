Vrtec za župana ni (več) prednostna naložba

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je julija objavilo 160 milijonov evrov vreden razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole za prihodnja tri leta. Izbrani so bili 103 projekti iz različnih slovenskih regij. Med njimi ni projekta, ki ga je prijavila občina Idrija, medtem ko se cerkljanska občina sploh ni z ničimer prijavila. Po besedah cerkljanskega župana Gašperja Uršiča novega vrtca še lep čas ne bo.

Država je za sofinanciranje investicij v vrtce namenila več kot 44,5 milijona evrov, za investicije v osnovno šolstvo pa dobrih 110 milijonov. V roku se je na razpis prijavilo 148 občin s 140 vlogami. Izbranih je bilo 28 predlogov projektov za investicije v vrtce in 63 za investicije v osnovno šolstvo.

Občina Idrija je prijavila projekt športne dvorane v Godoviču – kot novogradnjo in prizidek k podružnični osnovni šoli – vendar na razpisu ni bila uspešna. Od 74 možnih točk jih je dobila le 23. Kot so pojasnili na občini, so jih »izgubili« pri demografskem merilu, kjer je zaradi negativnega naravnega prirasta in stabilnega števila oddelkov projekt prejel eno samo točko, dodatnih pa ne, ker občina ne sodi med obmejna ali posebna območja.

Projekt, so še dodali, bodo nadaljevali z lastnimi sredstvi in ob hkratnem spremljanju drugih razpisov, časovnica izvedbe pa bo prilagojena proračunskim zmožnostim in morebitnim možnostim sofinanciranja.

Precej nenavadno je, da na razpisu, še posebej v delu, namenjenem sofinanciranju investicij v vrtce, ni sodelovala občina Cerkno. Vrtčevski prostori so namreč stari in dotrajani, še pred dvema letoma je bilo na čakalnem seznamu zaradi prostorske stiske 16 otrok.

Prednost ima zdravstvena postaja

Nov vrtec je bil pred vsakokratnimi županskimi volitvami obljuba malodane vseh kandidatov. Vrtec Petra Klepca bo v novo leto vstopil z desetimi polnimi oddelki, v katerih bo 160 otrok. Čakalne vrste danes ni, vendar tudi ne obetov, da bi otroci in zaposleni kmalu dobili nove ali vsaj preurejene prostore.

Kot je povedal cerkljanski župan Gašper Uršič, se občina Cerkno na podobne razpise ne bo mogla prijaviti še nekaj let. Kje tiči vzrok? »Projektiranje novega vrtca je zaradi drugih razvojnih prioritet občine zamaknjeno v prihodnje leto. Projektna dokumentacija in pravnomočno gradbeno dovoljenje pa sta pogoj za prijavo na takšne razpise, zato prijava v tem razpisnem obdobju ni bila mogoča,« je pojasnil Uršič in dodal, da občina pri svojem razvoju upošteva jasno določene prioritete. Nanizal jih je glede na pomembnost.

Župan občine Cerkno Gašper Uršič. FOTO: Črt Piksi

Najviše uvrščena investicija je zdravstvena postaja – časovno je razporejena v leti 2026 in 2027. Glede na to, da je njena projektantska vrednost ocenjena na 4,5 milijona evrov, je vprašanje, kje bo občina zanjo dobila denar. Na drugo mesto je župan postavil 850 tisoč evrov vredno investicijo v športni park, za njo pa obvoznico, za katero čakajo pogodbo z izvajalcem. Hkrati je poudaril, da so v vrtec trenutno vključeni vsi otroci, ki izpolnjujejo predpisana merila za sprejem, zato za zdaj ne vidi situacije, ki bi zahtevala takojšnjo investicijsko intervencijo.

Nekoliko drugačnega mnenja je Mitja Dežela, ravnatelj osnovne šole Cerkno, pod okriljem katere deluje tudi vrtec. Poudaril je, da ne gre zgolj za zapolnjenost oddelkov, pač pa tudi za kakovost bivanja otrok in delovnih razmer zaposlenih. Stavba vrtca je stara že približno 50 let.

»V zavodu že leta opozarjamo, spodbujamo in dajemo predloge, kako bi se dalo rešiti ta problem. Z nabavo parcele, na kateri naj bi stal novi vrtec, so se sicer zgodili premiki, zdaj se delajo geološke analize in čaka na mnenje o ustreznosti parcele,« pravi ravnatelj. Zemljišče je občina kupila konec leta 2022.

Mitja Dežela je povedal, da je vrtec le ena od možnih naložb, ki bi jih občinska uprava morala upoštevati, in omenil med drugim večnamensko dvorano, ureditev zunanjih površin, prenovo šolske kuhinje ter nadgradnjo.

»To so vse projekti, ki so naložba v dolgoročen razvoj kraja. Pripravljeni morajo biti do točke, ko se vzamejo iz predala in oddajo na razpis. Bojim se tudi, da takšnih ponujenih finančnih možnosti države v bližnji prihodnosti ne bo več prav dosti. Idealnih razmer za izvedbo takšnih projektov v tako majhnih in finančno podhranjenih občinah ne bo nikoli. Vprašanje pa je, ali je dovolj političnega konsenza, da se takšna odločitev, v dobro najmlajših krajanov, nekoč sprejme,« je dodal Dežela.

Stavba je stara približno 50 let. FOTO: Anja Intihar

Občina na zgornji meji finančnih zmožnosti

Novembra 2023, ko je bilo v občini burno zaradi prostorske stiske in napovedovanja odprtja 11. oddelka v župnišču, je Uršič dejal, da bi lahko, »če ne bo težav, dokumentacijo in gradbeno dovoljenje pridobili v dveh letih, ob uspešni kandidaturi na morebitnih razpisih pa se projekta lotili leta 2026«.

Kako daleč so dve leti kasneje načrti za nov vrtec oziroma morebitne nove oddelke ob oziroma v osnovni šoli? »Načrtovana časovnica predvideva začetek projektiranja novega vrtca v letu 2026, pridobivanje gradbenega dovoljenja pa v letih 2027 oziroma 2028. Začetek gradnje še ni določen,« je odgovoril župan.

Kot je dejal, je »občina Cerkno zaradi številnih že pridobljenih sredstev na različnih razpisih ter sočasnega izvajanja več investicij na zgornji meji svojih finančnih zmožnosti. Treba se je zavedati, da bi bil novi vrtec v najboljšem primeru vsaj sedemmilijonska investicija, kar zahteva popolnoma zaprto finančno konstrukcijo, vključno z zalaganjem sredstev in kreditiranjem občine.«

V danih finančnih razmerah bi takšna investicija po besedah Gašperja Uršiča pomenila, da bi se občina Cerkno morala odpovedati vsem drugim razvojnim in investicijskim projektom za obdobje dveh županskih mandatov, kar bi imelo po njegovem mnenju resne posledice za njen celostni razvoj.