BE CIKL – korak bliže ideji o trajnostni mobilnosti

Del Arkove ulice bo s Tednom mobilnosti trajno zaprt za promet. FOTO: KD ProstoRož



Del Arkove ulice trajno zaprt za promet

Idrija – Prebivalcem bodo popoldne predali v uporabo sistem za izposojo električnih koles. Skupna naložba je ocenjena na dobrih 316.000 evrov, občina Idrija je upravičena do dobrih 114.000 evrov, od katerih jih je 15 odstotkov zagotovilo ministrstvo za infrastrukturo, preostalo pa so pridobili iz sklada Evropske unije.Električna kolesa so del Celostne prometne strategije, v okviru katere si občina prizadeva za bolj trajnostno mobilnost, izboljšanje kakovosti zraka v mestu ter boljšo povezanost urbanega območja z robom mestnega naselja, pa tudi za zmanjšanje prometnih zastojev in povečanje prometne varnosti. Krajanom je na voljo 34 električnih koles ter pet kolesarnic oziroma postaj. Postavljene so na parkirišču v Barbarah, pri stadionu, v bližini občinske uprave, v bližini doma upokojencev ter na Marofu pri trgovini Eurospin. Večina kolesarnic je tako postavljenih v bližini kolesarske poti, ki trenutno povezuje območje Likarce, osnovne šole in Mokraške vasi.Uporabniki sistema BE CIKL bodo plačali letno članarino v višini 25 evrov. S tem bodo pridobili 14-urno uporabo kolesa na teden, razen v zimskih mesecih. Registracija in pridobitev kartice za izposojo koles bodo lahko uredili v TIC v Nebesih, za prevoz in servis koles pa bo skrbel Kolesarski center (KC) Bonča. Kolesa bodo lahko uporabljali starejši od 14 let, za mladoletne bo potrebna pisna privolitev staršev oziroma skrbnikov. Letošnje kartice bodo veljale vse do konca prihodnjega leta.Idrijski županpoudarja, da je sistem za izposojo električnih koles velika pridobitev za krajane: »Rad pa bi poudaril, da so kolesa v prvi vrsti namenjena krajanom Idrije za dnevne migracije, da se jim do trgovine, lekarne ali v službo ne bo več treba voziti z avtomobili. Za turiste so namreč na voljo kolesa v KC Bonča in Mladinskem centru.«Zelo dobrodošla pridobitev – tudi s stališča sobivanja obeh krajev – bo kolesarska steza do Spodnje Idrije, ki naj bi bila končana prihodnje leto, če bodo na pristojnem ministrstvu pravočasno rešili razmerja z lastniki zemljišč. Župan Vencelj dodaja, da so občani po njegovem mnenju naklonjeni ideji o trajnostni mobilnosti v mestu, električna kolesa jih bodo k temu morda še bolj spodbudila.Kolesa, sistem izposoje je zasnovalo podjetje Kult, sicer niso edini korak v tej smeri. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti (potekal bo tretji teden septembra) bodo za promet zaprli del Arkove ulice vzdolž doma upokojencev in uredili prostor za počitek stanovalcev doma. Na novo sprehajalno površino bodo narisali motiv idrijske čipke, postavili korita za rože in drevesa ter klopi. Občani so takšnim rešitvam naklonjeni, saj so tako posamezniki kot lokalne institucije v velikem številu prostovoljno pristopili k akciji.»Naši stanovalci že zdaj radi uporabljajo prostor pred domom, vendar jih skrbi promet na ulici. Veseli nas, da jim bomo lahko omogočili varen sprehod in počitek. Novo ureditev Arkove vidimo tudi kot odlično priložnost, da se na njej srečujejo različne generacije, ki jo vsakodnevno prečkajo,« je s prihajajočo zaporo ulice zadovoljna tudi, direktorica Doma upokojencev Idrija, v katerem so projekt delno sofinancirali.